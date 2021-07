Mε αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη σοκαριστική ρατσιστική δολοφονία του George Floyd που συντάραξε τον κόσμο, το ντουέτο των String Demons κυκλοφορεί το τραγούδι «Breathe», ως φόρο τιμής τόσο στον Floyd, όσο και σε όλα τα θύματα της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Το τραγούδι έγραψε η Λυδία Μπουντούνη, η βιολίστρια στους String Demons.

«Όταν ακόμα και σήμερα ένας άνθρωπος με άσπρο δέρμα κόβει την αναπνοή ενός ανθρώπου με μαύρο δέρμα, ονόματι George Floyd, και τελικά να του αφαιρεί τη ζωή, κάτι πάει πολύ λάθος σε αυτόν τον πλανήτη. Αν η αναπνοή μπορεί κάποιες φορές να θεωρηθεί αντίδραση, εκτός από επιτακτική ανάγκη, τότε οι String Demons αντιδρούν μουσικά με το αυτό το τραγούδι».

I can’t breathe, please

I can’t move, please

Don’t kill me, please

Black my skin is

I can’t breathe, please

Can’t you see this:

Every single thing, my life, my skin, my eyes, are precious

Breathe!

in this world you have to be able to breathe…

Keep it well, please

in your mind, please

I”ll be here, please

haunting your dreams

Keep it well, please

in your mind, please

Every single breath you take away from me is your breath too

Breathe!