Οι Sugahspank! & The Swing Shoes παρουσιάζουν στο Ίλιον Plus το καινούργιο τους άλμπουμ When the Angels Come Around, που κυκλοφόρησε τον Μάιο σε ψηφιακή μορφή και σε cd από την Urban Sounds.

Tο When the Angels Come Around είναι το τρίτο κοινό άλμπουμ των Sugahspank! & The Swing Shoes. Περιλαμβάνει δέκα κομμάτια και ηχογραφήθηκε την άνοιξη του 2022 στο στούντιο Downstroke. Την παραγωγή έχει κάνει ο Θάνος Αμοργινός (The Last Drive, The Earthbound), όπως και στην προηγούμενη δουλειά του γκρουπ, το Cash (2019).

Μερικά από τα τραγούδια είχαν γραφτεί πριν από το lockdown, αλλά τα περισσότερα φτιάχτηκαν μέσα σ’ εκείνη την περίοδο. Ήταν η πρώτη φορά που το συγκρότημα δεν είχε την ευκαιρία να παίξει το υλικό ζωντανά πριν μπει στο στούντιο. Στα προηγούμενα άλμπουμ τους (A Holy Show, 2014, και Cash, 2019) οι ενορχηστρώσεις των κομματιών είχαν δουλευτεί στα live και στη συνέχεια είχαν αποτυπωθεί στο στούντιο. Αυτή τη φορά όμως, επειδή οι συναυλίες είχαν σταματήσει, δεν υπήρχε η ανάγκη να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σκηνής, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια της σύνθεσης «κιθάρες, μπάσο, ντραμς» και να εμπλουτιστούν με πλήκτρα, πνευστά, κρουστά κλπ. Το When the Angels Come Around έχει έναν πιο δυναμικό ήχο, που συνδυάζει τις επιρροές του συγκροτήματος από τα blues, τη soul, το funk, το rock και τα gospel, και περιλαμβάνει την συνεργασία των Sugahspank! & The Swing Shoes με τον Phil Diamond στο τραγούδι Blood in the City. Συμμετέχουν επίσης ο Γιάννης Δημητριάδης (Happy Dog Project) στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Παπαϊωάννου, ο καινούργιος κιθαρίστας του γκρουπ, που αντικατέστησε τον Γιώργο Κούτρα μετά την ηχογράφηση του άλμπουμ.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Ίλιον Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Είσοδος: 10 ευρώ

Προπώληση: TicketServices