Οι αγαπημένοι Sugar For The Pill επιστρέφουν δυναμικά με το νέo single “Colours” που κυκλοφορεί ψηφιακά και έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέρα στον DKFM Shoegaze Radio (USA).

Ύστερα από την επιτυχία του ντεμπούτο άλμπουμ τους “Wanderlust”, το οποίο «κατέκτησε» μια από τις πρώτες θέσεις στις λίστες με τα καλύτερα Ελληνικά άλμπουμ για το 2022 και απέσπασε θετικότατα reviews και airplays στο εξωτερικό, αλλά και έπειτα από τις σημαντικές τους εμφανίσεις στο Release Athens Festival πριν τους Nick Cave & The Bad Seeds, Fontaines DC, Μogwai καθώς και στη συναυλία των Ride, έρχονται για να μας γεμίσουν… χρώματα.

Στο “Colours” οι post punk μπασογραμμές, τα dreamy φωνητικά και τα κολλητικά riffs στις κιθάρες χαρίζουν ένα ηχοτόπιο που ενώ μπορεί να φαντάζει οικείο συνάμα όμως είναι ολόφρεσκο, κάτι που κάνει τόσο ξεχωριστό τον ήχο αυτής της μπάντας .

Το τραγούδι είναι μια μικρή «πρόγευση» του επερχόμενου δεύτερου ολοκληρωμένου άλμπουμ του συγκροτήματος, γράφτηκε με φόντο το βροχερό Λονδίνο και μιλάει για τις απέραντες αποχρώσεις της ψυχής, του έρωτα, της επιτυχίας και της αποτυχίας. Η ζωή δεν είναι πάντα μαύρο και άσπρο, αλλά ένα φάσμα χρωμάτων που συναντούμε κάθε μέρα…

Όλες αυτές τις αντιθέσεις πραγματεύεται το “Colours” και μας αφήνει με την ανυπομονησία και τη γλυκιά προσμονή του νέου τους άλμπουμ. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα dreamy βίντεο το οποίο δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη από μια μεγάλη ταλαντούχα ομάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο βραβευμένος σκηνοθέτης Βασίλης Ασλανίδης και η Vana Rose, ενώ η διεύθυνση παραγωγής ανήκει στον Γιώργο Ψαρρά.

Loneliness won’t come

I know we can go on

Love is just a dream, a form of chemicals

it was a way we had,

To do our best to please

And change, with every passing lad

To suit his theories

Now this city is ours. Here, in some way, we are young forever

Breaking in soft fires

I’m feeling low …

Loneliness will come

I wish I could go on

The dreamers of the past but Nothing seems to last

Your most euphoric kiss

Drowned in the abyss

The moon shine on the other side

Ignorance is a bliss

Now this city is ours. Here, in some way, we are young forever

Breaking in soft fires

I’m feeling low …