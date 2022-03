Οι Sugar For The Pill κυκλοφορούν το δεύτερο single τους “Quicksand” μέσα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ “Wanderlust” που θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου από την Αμερικάνικη Shelflife Records και την Ελληνική Make Me Happy records.

To video clip του “Quicksand” σκηνοθέτησε η Αλεξάνδρα Διώνα και την κινησιολογία των πρωταγωνιστριών ανέλαβε η Φωτεινή Σταματελοπούλου.

Tο τραγούδι γράφτηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τις ημέρες της απομόνωσης που βιώσαμε λόγω της πανδημίας. Μιλάει για μια κατάσταση στην οποία ενώ νιώθεις εγκλωβισμένος, αρχίζεις να συνηθίζεις και να την απολαμβάνεις. Είναι αυτό που ονομάζουμε “the drowning instinct” , ενώ νιώθεις ότι πνίγεσαι, να μην σκέφτεσαι πώς να σωθείς, αλλά να απολαμβάνεις τη βύθιση.

Ένας καταστροφικός έρωτας μπορεί να σε παρασύρει στη δίνη του και δυο εραστές, ενώ βυθίζονται, αντί να προσπαθήσουν να σωθούν, το μόνο που κάνουν είναι να τραβάει ο ένας τον άλλο πιο βαθιά. Εδώ, ο έρωτας παρομοιάζεται με μια κινούμενη άμμο, αν βρεθείς σε μια τέτοια κατάσταση θέλει σωστή σκέψη και λεπτούς χειρισμούς ώστε να καταφέρεις να βγεις από αυτή, αλλιώς η αργή βασανιστική βύθιση είναι αναπόφευκτη…

Το “Wanderlust” ηχογραφήθηκε στο Suono Studio από τον Άλεξ Μπόλπαση που έκανε και την παραγωγή μαζί με το συγκρότημα, ενώ το mastering έγινε από τον Nick Townsend (Townsend Mastering, CA,USA).

Οι Sugar For the Pill είναι ένα Indie / Shoegaze – Dream pop συγκρότημα από την Αθήνα που σχηματίστηκε το Μάρτιο του 2020. Αποτελείται από πρώην μέλη των Skinner Box (2012) και Dead Buildings (2009): Vana Rose (φωνητικά), Σπύρο Μητροκώτσα (κιθάρα), Ηλία Κωστακόπουλο (κιθάρα), Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο (τύμπανα) και Στέφανο Μανούση (μπάσο & πλήκτρα).

I’m fed up in here in my atmosphere

Your memory feels like home to me.

Whenever my mind wanders,

It always finds its way back to you…

back to you…

Now the damage is done

Now the damage is done

And if you try to fight it

It refuses to be ignored

And if you try to fight it

It refuses to be ignored

It becomes like quicksand

Quicksand

I’m a thief… in the glimpse of light I won’t follow

All that darkness… that makes you and me

It’s not a bullet it’s a silence

An echoing silence

Now the damage is done

Now the damage is done

And if you try to fight it

it refuses to be ignored

And if you try to fight it

it refuses to be ignored

It becomes like quicksand

Quicksand