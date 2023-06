Η Τάμτα επέστρεψε με ολοκαίνουργιο άλμπουμ, με τίτλο “Identity Crisis”.

Για άλλη μια φορά, η Τάμτα κάνει την ανατροπή και μέσα από την νέα δισκογραφική της δουλειά, δείχνει μια διαφορετική πλευρά της, παρουσιάζοντας 10 ολοκαίνουργια τραγούδια! Οι σύγχρονες dark pop ενορχηστρώσεις, διαδέχονται τις δυναμικές μπαλάντες και mid tempo τραγούδια minimal αισθητικής που θα ταξιδέψουν και τους πιο απαιτητικούς της ποπ μουσικής στον νέο μοναδικό κόσμο του “Identity Crisis”.

H fashion forward τραγουδίστρια με τις μοναδικές ερμηνευτικές δυνατότητες, μέσα από την νέα δισκογραφική της δουλειά έρχεται να αποκαλύψει το σκοτεινό αλλά πολύχρωμο καλλιτεχνικό της όραμα το οποίο συμπεριλαμβάνει και τραγούδια έκπληξη όπως το “Shen da me”, που είναι γραμμένο στην μητρική της γλώσσα τα Γεωργιανά, δημιούργησε εξ ολοκλήρου η ίδια και μιλάει για την σχέση με την κόρη της. Άλλη μια έκπληξη, είναι η δυναμική μπαλάντα σε στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου με τίτλο «Άλλο τι λέω», που υπόσχεται να εμπνεύσει και να συγκινήσει όποιον έχει ανάγκη να εκφραστεί και να δείξει όλες τις πτυχές του εαυτού του.

Η opinion leader Τάμτα, ξεπέρασε τον ίδιο της τον εαυτό και πρώτη φορά για τα Ελληνικά δεδομένα δημιούργησε το δικό της digital avatar, το οποίο επέλεξε και ως εξώφυλλο του δίσκου.

Την παραγωγή του άλμπουμ που κυκλοφορεί από την Minos EMI Universal, ανέλαβε ο Teo Pouzbouris. Ενώ, στο σύνολο του δίσκου συμμετείχαν οι: Ody Icon, Anastasios Tsordas, Dan Kjellberg, Apon, Iamstrong, Vangelis Konstantinidis, Gerasimos Evangelatos, Kyriakos Asteriou, Alkis Livathinos, Wera.

Μαζί με το άλμπουμ κυκλοφόρησε και το video clip του ομώνυμου τραγουδιού “Identity Crisis”, ένα video clip μοναδικής αισθητικής σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Σελέκου στο οποίο βλέπουμε 3 πολύ διαφορετικές πτυχές της Τάμτα και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Πρόσφατα η Τάμτα δήλωσε:

«Πρώτη φορά αφήσαμε ελεύθερη την δημιουργικότητα μας, χωρίς να σκεφτούμε καθόλου εμπορικές συνταγές. Μας οδήγησε η όρεξη για μουσική, η όρεξη για κάτι καινούριο. Είναι η πρώτη φορά που μπήκα σε αυτή την δημιουργική διαδικασία και αυτό που θα ακούσετε και θα νιώσετε είναι η Τάμτα του σήμερα καλλιτεχνικά. Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτή την δουλειά! Ελπίζω μέσα από την μουσική και την εικόνα μου να αλλάξει έστω κάτι μικρό στην καρδιά και στο μυαλό του κοινού. Το επιθυμώ περισσότερο από την καθολική αποδοχή και επιτυχία»

TRACKLIST

OA

Identity Crisis

Autapati (High in the Afterparty)

Stena Kleista

Ola Allazoun

Shen Da Me

Azucar (Anexigito)

Makria

Chimaera

Allo Ti Leo