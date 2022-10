Το “you.me.” είναι ο τέταρτος δίσκος της Tango with Lions.

Τα εννέα τραγούδια του άλμπουμ αναπολούν συνυπάρξεις με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικό χρόνο και συνθήκες. Η κάθε μια από αυτές τις εννέα ιστορίες, παρατηρεί και διαπιστώνει το πώς με κάθε “you” ξετυλίγεται και ένα διαφορετικό “me”, ένας άλλος εαυτός που χειρίζεται τις καθοριστικές αλλαγές ζωής και τον έρωτα ή τον αποχωρισμό με πολύ διαφορετικό τρόπο στο πέρασμα του χρόνου.

To “you.me.” ηχογραφήθηκε στην Αθήνα, στο Lotus studios με παραγωγό τον Βασίλη Ντοκάκη. Οι ενορχηστρώσεις είναι πλούσιες σε synthesisers, νοσταλγικά μπάσα και ξεχωριστούς ήχους πιάνου, ενώ η φωνή εξιστορεί σε πρώτο πλάνο. Κάποια κομμάτια χτίζονται πάνω σε εξωστρεφή beats ενώ άλλα είναι low-key και ακουστικά.

Κυκλοφορεί σε LP και Digital Album στις 11 Νοεμβρίου από την Ιnner Ear.

H Tango with Lions θα παρουσιάσει ζωντανά το album στις 16/12 στο Frida στην Πάτρα και στις 17/12 στο 6 d.o.g.s στην Αθήνα.

Can we plunge entire towns?

Can we?

For the love I see in you and you see in me

It’s not over

Get closer,

listen to my fears falling into place

Leave alone the words that can hurt us both.

Can we plunge entire towns?

Can we?

For the love I found in you and you found in me

It’s not over

Be mine

‘till the cracks in time are falling into place

Leave alone the words that can hurt us both

On a night like this,

would you give in?

To the heat of this room

sliding along on the skin

Can we plunge entire towns for the love falling into place?

Leave alone the words that can hurt us both

It’s not over