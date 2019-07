Τάνια Μπρεάζου – “Mon cheri”

Η Τάνια Μπρεάζου «ντύνει» μουσικά το καλοκαίρι μας με την επιτυχία «Mon Cheri», που κυκλοφορεί, μαζί με music video, από την Panik Records!

H ταλαντούχα τραγουδίστρια μας εκπλήσσει για ακόμα μία φορά, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με ανεβαστικό ρυθμό, summer vibes και ξενόγλωσσο στίχο, που επιμελήθηκαν εξολοκλήρου οι επιτυχημένοι παραγωγοί από το εξωτερικό Daniel Alexandrescu και Santiago Rodriguez Liem, οι οποίοι μετρούν διεθνείς επιτυχίες και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Mohombi.

Το «Mon Cheri» συνοδεύεται από ένα εξίσου καλοκαιρινό, ταξιδιάρικο και boho music video, που σκηνοθέτησε ο Λεωνίδας Μιχελόπουλος.

Αυτή την περίοδο, η Τάνια Μπρεάζου, που μας συστήθηκε μέσα από το «X Factor», όπου έφτασε μέχρι τον ημιτελικό κλέβοντας τις εντυπώσεις, τόσο με την κρυστάλλινη φωνή της, όσο και με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία, συμμετέχει στην καλοκαιρινή περιοδεία του Αντώνη Ρέμου, στο πλευρό του οποίου εμφανίστηκε και τη χειμερινή σεζόν, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

You the type that keep a woman waiting

Can’t resist the cravings, you working up my appetite

I can’t believe that you the one to change me

Tell me can you tame me, got me running wild

You got me, hypnotic

If its a dream no I don’t wanna wake up

My heartbeat, chaotic

Beat so hard and its all because of your love/touch

My my my mon chéri

One of a kind tailor made for me

My my my mon chéri

Let me love you baby

My my my mon chéri

Dancing the night away in ecstasy

My my my mon chéri

My my my mon chéri

Looking like a model from a cover

Walking cross the floor like a runway show

You the only one there aint no other

boy there aint no other u gotta know, that you got

Turn me on turn me on every second

You the one you the one no replacing

on and on , on and on you drown me with you love baby like a wave

