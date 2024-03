Ανακαλύψτε τους Thaliah, την αθηναϊκή κολεκτίβα που χαράζει το δικό της μονοπάτι στη ζωντανή σκηνή της πόλης. Μουσικοί από διαφορετικό υπόβραθρο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν ένα ξεχωριστό ήχο, που εύκολα αναδεικνύεται στο single “Love To Maintain”, πρώτο δείγμα από το ΕΡ “Out Of The Blue” που θα ακολουθήσει.

Οι μαγευτικές αρμονίες της Θάλειας Παλιβίδα (RSN, Man Called Shadow, Amnesia Pills, κ.α) αναμειγνύονται περίφημα με soul, blues, rock & gospel ρυθμούς, φτιάχνοντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Από τους ήχους των δρόμων του Μπρίστολ και τις soulful δονήσεις της Νέας Ορλεάνης στην καρδιά της σύγχρονης Αθήνας, το ηχητικό ταξίδι των Thaliah αιχμαλωτίζει το ακροατήριο. Με πρωτότυπες συνθέσεις και διασκευές που αψηφούν το είδος, οι ζωντανές εμφανίσεις τους υπόσχονται μια φρέσκια και ζωντανή μουσική εμπειρία. Δείτε τους στα hotspot της πόλης!

Κυκλοφορεί σε διανομή και υποστήριξη από τη The Hubsters.