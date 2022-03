Οι “The BitterSweet”, μετά τα δύο πρώτα singles τους με τίτλο “Numbers” και “An Easy One” μας παρουσιάζουν το τρίτο single τους από το επερχόμενο album τους “September”, με τίτλο “SeXXXing“, ένα ρυθμικό, κιθαριστικό τραγούδι με ιδιαίτερα φωνητικά! Μια μικρή ιστορία πτώσης, ανόρθωσης και αγάπης, ένα μουσικό σχόλιο πάνω στις ζοφερές και σκοτεινές συνέπειες της φήμης και της πίεσης που απορρέει από αυτήν.

Τη σκηνοθεσία του video clip υπογράφει ο Χρόνης Περράκης και πρωταγωνιστεί η ηθοποιός Τζούλη Τσόλκα. Σε ρόλο έκπληξη ο τραγουδιστής των BitterSweet Νικόλας Αλαβάνος!

Οι “The BitterSweet” είναι οι Νικόλας Αλαβάνος (μουσική, στίχοι, φωνή, κιθάρες), Μάνος Αναγνωστάκης (μπάσο), Αντώνης Γκούφας (κιθάρες), Χριστίνα Παπανδρέου (πλήκτρα, πιάνο) και Χρήστος Ζελελίδης (τύμπανα).

Λίγα λόγια για τους “The BitterSweet”

Με άξονα την βρετανική ψυχεδέλεια και με βασικές επιρροές από τη pop-rock σκηνή των 60’s, την prog των 70’s, αλλά και την indie των 90’s, τα μουσικά δημιουργήματα των “The BitterSweet” ξεδιπλώνουν μία μουσική κόντρα ανάμεσα στην αδρεναλίνη του ροκ εν ρολ και την ποπ τραγουδοποιία.

Στόχος τους είναι η διαρκής μουσική αναζήτηση με άξονα την πρωτοτυπία της ποπ- ροκ μουσικής του 20ού αιώνα με κινητήριο δύναμη την αγάπη για τη συγκεκριμένη μουσική και την εξέλιξη της μέσα στα χρόνια.

Οι “The BitterSweet” δημιουργήθηκαν το 2007 από τον Νικόλα Αλαβάνο. Ύστερα από ανακατατάξεις και αλλαγές μελών, το σχήμα αποκρυσταλώθηκε με την τωρινή του σύνθεση το 2019. Τον Ιούλιο του 2012 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Dancing In The Zoo” (διανομή MINOS – ΕΜΙ) το οποίο καλωσορίστηκε με θερμότατες κριτικές από το μουσικόφιλο κοινό.

Τον Νοέμβριο του 2018 κυκλοφόρησε το τραγούδι “I Like Walking”, προπομπός του δεύτερου album “The Age Of New Delirium” (Ikaros Records) που κυκλοφόρησε ψηφιακά τον Δεκέμβριο του 2018 και σε φυσική μορφή βινυλίου λίγους μήνες μετά.

Έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα φεστιβάλ και αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, αποκορύφωμα των οποίων υπήρξαν το άνοιγμα του Ejekt Festival το 2013, η συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ Άρδα το 2014 και στο European Music Day Festival το 2016 και πολλές άλλες.