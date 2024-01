Σε αυτό το live είστε όλες, όλοι, όλα καλεσμένες,-οι,-α! Φορέστε την πιο ροκ σας… διάθεση, αρπάξτε το ποτό σας από το μπαρ, περιηγηθείτε στον χώρο και χορέψτε μέχρι το τέλος.

Στο “The life and death of Jessica Brown”, o Τζέο Πακίτσας και η Σοφία Πριόβολου σκηνοθετούν το πιο αναπάντεχο live της σεζόν: το τελευταίο live της τραγουδίστριας Jessica Brown, μία εμφάνιση που θα συζητιέται για χρόνια μετά τον θάνατό της. Η καλύτερη στιγμή της πανκ ροκ μουσικής τώρα τελειώνει. Η Jessica Brown κηδεύεται επί σκηνής μπροστά στους θεατές σε ένα μοναδικό σόου που θα κλείσει στο φέρετρο την ιστορία μιας εμβληματικής μπάντας. Η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Η ένταση κορυφώνεται. Πού είναι όμως η Jessica Brown; Γιατί δεν έχει έρθει; Τι ξέρουμε πραγματικά για εκείνη πριν αποφασίσει να κάνει την τελευταία της παγκόσμια εμφάνιση στο Εθνικό Θέατρο; Τα προβλήματα της μπάντας βγαίνουν στην επιφάνεια, ενώ μοιάζει να την περιμένουν για πάντα. Εν αναμονή της lead singer, παρακολουθούμε από την κλειδαρότρυπα τα μέλη του μουσικού σχήματος να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις για το μέλλον, ξεδιπλώνοντας το καθένα το πραγματικό του πρόσωπο. Ένας ολοκληρωμένος οδηγός αυτοκαταστροφής για ματαιόδοξες μπάντες.

Ταυτότητα εκδήλωσης

Κείμενο: Γεράσιμος Μπέκας, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Τζέο Πακίτσας-Σοφία Πριόβολου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική: Gary Salomon – Γιώργος Χανός

Σκηνικά: Δημήτρης Μαϊρόπουλος

Κοστούμια: Ηλέκτρα Σταμπούλου

Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Χανός

Σχεδιασμός βίντεο: Σοφία Πριόβολου

Συνεργάτης στον σχεδιασμό του βίντεο: Γεώργιος Βαλσαμής

Φωτισμοί: Παναγιώτης Λαμπής

Βοηθός σκηνοθετών: Κωνσταντίνος Σακουλάς

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Φωτογράφος παράστασης: Θεόφιλος Τσιμάς

Δημιουργία βίντεο: Νίκος Πάστρας

*Ευχαριστούμε τη Στέλλα Καραπούλιου για τη βοήθεια με τα σπέσιαλ εφφέ.

Παίζουν

Ιάσων Άλυ, Στυλιάνα Ιωάννου, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου, Χρυσάνθη Τσουκαλά, Kristof, Chris Scott

*Επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών από το μπαρ του θεάτρου κατά της διάρκεια της εκδήλωσης. Θα ισχύουν ειδικές εκπτωτικές τιμές για τους θεατές.

Πρεμιέρα : 25 Ιανουαρίου 2024

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00.

Εθνικό Θέατρο

Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών