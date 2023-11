Το Μαγικό Λεωφορείο της ελληνόφωνης rock παρεκκλίνει από τη συνηθισμένη πορεία του και μας παρουσιάζει το «Γιαρέμ Γιαρέμ» μέσα από τη δική του, μοναδική ματιά.

Το πασίγνωστο, αγαπημένο κομμάτι σε σύνθεση Γιώργου Χατζηνάσιου και ποίηση Νίκου Γκάτσου, με το ιδιαίτερο ρυθμικό σχήμα και τη χαρακτηριστική μελωδία, περνάει μέσα από το rock πρίσμα του συγκροτήματος και γεμίζει ηλεκτρισμό κι ενέργεια, καθρεφτίζοντας την αύρα των The Magic Bus όπως διαφαίνεται στο video clip τους.

Το διασκευασμένο τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο EP της μπάντας που τιτλοφορείται ‘Σε Άγνωστα Νερά’ και θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Μοντάζ / Επιμέλεια / Παραγωγή – Άγγελος Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία – Βαλάντης Δάφκος

Κινηματογράφηση – Θάνος Κωστακόπουλος

Ηχητικά & Φωτισμός – Δημήτρης Τρόκας

Η βιντεοσκόπηση έγινε στην ‘Αίθουσα Τέχνης & Πολιτισμού’ της Λιβαδειάς.

The Magic Bus:

Φωνή & Φωνητικά – Βαλάντης Δάφκος (επίσης σε ‘Redeye Caravan’, ‘peculiar three’, ‘Beyond this Earth’)

Κιθάρες & Φωνητικά – Ερμής Σουλτανόπουλος (επίσης σε ‘Nox Die’)

Μπάσο – Ντίνα Αργυρίου (επίσης σε ‘Nox Die’)

Τύμπανα – Πάρης Γάτσιος (επίσης σε ‘peculiar three’, ‘Beyond this Earth’)

Με βασιλικό γιαρέμ γιαρέμ και δυόσμο

στόλισε ο Θεός γιαρέμ γιαρέμ τον κόσμο

Μα ήρθε συννεφιά γιαρέμ γιαρέμ και μπόρα

κι έπεσε κακό γιαρέμ γιαρέμ στη χώρα

Τώρα το παιδί γιαρέμ γιαρέμ μονάχο

μοιάζει με πουλί γιαρέμ γιαρέμ σε βράχο

Τέτοιο ξαφνικό Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου

να μην ξαναδώ ποτέ ποτέ ποτέ μου

Με της ομορφιάς γιαρέμ γιαρέμ τον ήλιο

σου ‘χτισα κι εγώ γιαρέμ γιαρέμ βασίλειο

Μα ‘ρθανε καιροί γιαρέμ γιαρέμ και χρόνοι

κι έγινε καπνός γιαρέμ γιαρέμ και σκόνη

Κι έμεινε η καρδιά γιαρέμ γιαρέμ μονάχη

σαν της ερημιάς γιαρέμ γιαρέμ το στάχυ

Τέτοια συμφορά Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου

να μην ξαναδώ ποτέ ποτέ ποτέ μου

Με του φεγγαριού γιαρέμ γιαρέμ τ’ αγιάζι

τ’ όνειρο χαρές γιαρέμ γιαρέμ μοιράζει

Μα στην ξαστεριά γιαρέμ γιαρέμ της μέρας

γίνεται φτερό γιαρέμ γιαρέμ κι αγέρας

Τώρα στου ματιού γιαρέμ γιαρέμ την άκρη

θάλασσα κυλάει γιαρέμ γιαρέμ το δάκρυ

Τι να πω κι εγώ Χριστέ Χριστέ Χριστέ μου

που ‘μαι ένα μικρό πουλί πουλί τ’ ανέμου