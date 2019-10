The Sexy Christians – “Pick up the pieces”

Οι The Sexy Christians μαζεύουν τα κομμάτια τους και κυκλοφορούν το video clip του “Pick Up The Pieces” από το επερχόμενο νέο album τους “Forbidden Fruit“. Μετά από ένα δύσκολο ξύπνημα επικοινωνούν με τους φίλους τους αναζητώντας βοήθεια για να επανέλθουν στην πραγματικότητα. Το αν πετυχαίνει ή όχι το βλέπετε στο video clip!

Το Pick up the pieces, είναι έντονα χορευτικό, Rock ‘n’ Roll με soul πινελιές, αναμεμειγμένο με το χαρακτηριστικό boogie feeling τους. Έντονος ρυθμός, funky φωνητικά και στίχοι που ακροβατούν στον (αυτο)σαρκασμό και στην απόλυτη σοβαρότητα με θέμα το πώς να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Είτε την επόμενη μέρα από ξενύχτι, είτε μετά από μια στιγμή που νιώθεις να τρελαίνεσαι. Μαζί τους, είναι οι φίλοι τους, που ο καθένας συμμετέχει με το δικό του τρόπο και το αποτέλεσμα είναι θεραπευτικό.

Περιέχονται σκηνές πολύ προσωπικές, στιγμές που ο καθένας μας μπορεί να θέλει να ξεχάσει, από τη Σαμοθράκη μέχρι την Νέα Υόρκη, από την παράνοια στη νιρβάνα και από τη βαρεμάρα στην έκσταση, πάντα το αποτέλεσμα είναι χορευτικά ενστικτώδες με ξεκάθαρη προσταγή “Pick Up the Pieces, Put me back together”. C’mon

Director: KickAss Productions

Οργάνωση παραγωγής: KickAss Productions

Mix-Master: Γιώργος Παυλίδης & The Sexy Christians

Mastering Engineering: Σταμάτης Φουσέκης

The Sexy Christians | Band Members

NickStripper

Pariolis

Santo Koubis

Doko

Padre Kimo

Οι The Sexy Christians είναι μια ιδιαίτερη μπάντα. Όλα τα μέλη της γνωρίζονται από πολύ παλιά αλλά η αγάπη τους για το Rock ‘n’ Roll και τη μουσική γενικότερα τους οδήγησε να βγουν για πρώτη φορά στο κοινό το Δεκέμβριο του 2012, επισημοποιώντας την ταραγμένη σχέση τους. Ξεκίνησαν παίζοντας κυρίως διασκευές, με ατελείωτους αυτοσχεδιασμούς και στη συνέχεια και δικές τους ιδέες τραβώντας, την προσοχή με τις εκκεντρικές τους εμφανίσεις και τα ξεσηκωτικά πολύωρα live.

Μέχρι το 2016 είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 200 live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, από μπαράκια και αυτοδιαχειριζόμενα στέκια αλλά και από καΐκια έως μουσικές σκηνές και φεστιβάλ. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκαν αρκετά ώριμοι ώστε να καταγράψουν τους πρώτους τους σεξοχριστιανικούς ύμνους στο studio.

Η μουσική τους ταλαντεύεται ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Rock ‘n’ Roll και Boogie, funky αισθητική, ψυχεδελικές εξάρσεις είναι τα στοιχεία που αποτελούν τον ευαίσθητο και

αλλόκοτο εσωτερικό τους κόσμο που εκφράζεται τόσο στη σκηνή όσο και στις ηχογραφήσεις τους.

Το πρώτο τους album “God Proudly Presents” κυκλοφόρησε ανεξάρτητα στις 18 Απριλίου του 2016 και περιλαμβάνει τα singles “I Have Soul” και “Delivery Boy” παίρνοντας χώρο στα ραδιοφωνικά airplay. Στις αρχές του 2019 ολοκληρώθηκαν οι ηχογραφήσεις του δεύτερου album τους “Forbidden Fruit” που αναμένεται να κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 2019 με πρώτο single το “Pick Up The Pieces.”

Every Night is like a broken dream

I wake up , I can’t remember anything

I feel no love , I feel no shame

I have to fix it , I don’t know if it’s too late

Pick up the pieces , Put Me back together

Pick up the pieces , Put Me back together

Pick up the pieces , Put Me back together

Come On

All my troubles are on flight mode

Up in Heaven on the way back home

Now I look at you and you look at me

Can’t find a way how different it could be

Pick it up!!!