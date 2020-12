Ο Theodore διασκευάζει το διαχρονικό και ιδιαίτερο Lucy in the sky with diamonds με αφορμή τα 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και προσεγγίζοντας το πολυσυζητημένο κομμάτι με σεβασμό και αντίληψη, το φέρνει ακόμη πιο κοντά στο δικό του ερμηνευτικό ύφος, προσδίδοντάς του μια διάσταση πιο avant garde μέσα από electro ενορχηστρώσεις. Μαζί του στην ερμηνεία η Danai Nielsen.

Ενισχύοντας τις εικόνες και τις εικασίες που δημιουργήθηκαν στα ’60 με την κυκλοφορία του original, στη διασκευή ακούγονται ήχοι πυροτεχνημάτων που συνοδεύουν το refrain χαρίζοντάς μας μια ακόμη πιο πλούσια εικόνα της Lucy in the sky, ενώ τα synth στοιχεία που έχουν προστεθεί, το φέρνουν κοντά στα μουσικά ακούσματα της δεκαετίας, γεφυρώνοντας 60 χρόνια μουσικής εξέλιξης.

Όπως λέει ο ίδιος: “Το Lucy in the sky with diamonds ήταν πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι των Beatles και του Lennon. Δέχτηκα την πρόσκληση του Kosmos 93.6 FM να συμμετέχω στο αφιέρωμα για τα 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και αποφάσισα να διασκευάσω αυτό το κομμάτι κυρίως για τους στίχους του. Τέτοιες μέρες που είμαστε οι περισσότεροι κλεισμένοι στα σπίτια μας και όλα είναι κάπως άχρωμα, ακούγοντας το τραγούδι αυτό μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να προσπαθήσουμε να ονειρευτούμε μια πραγματικότητα ενός κόσμου πιο μαγικού, πιο χρωματιστού με αυτές τις περίεργες φανταστικές εικόνες που περιγράφουν οι στίχοι“.

Theodore

Picture yourself in a boat on a river

With tangerine trees and marmalade skies

Somebody calls you, you answer quite slowly

A girl with kaleidoscope eyes

Cellophane flowers of yellow and green

Towering over your head

Look for the girl with the sun in her eyes

And she’s gone

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds

Ah

Follow her down to a bridge by a fountain

Where rocking horse people eat marshmallow pies

Everyone smiles as you drift past the flowers

That grow so incredibly high

Newspaper taxis appear on the shore

Waiting to take you away

Climb in the back with your head in the clouds

And you’re gone

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds

Ah

Picture yourself on a train in a station

With plasticine porters with looking glass ties

Suddenly someone is there at the turnstile

The girl with the kaleidoscope eyes

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds

Lucy in the sky with diamonds