Οι απολαυστικοί και πάντα ευρηματικοί Tiger Lillies που λατρεύουν και λατρεύονται από το ελληνικό κοινό -στην πρώτη τους «Best Of» παγκόσμια περιοδεία- έρχονται και στην Αθήνα!

Η προτεινόμενη για Grammy και βραβευμένη δύο φορές με Olivier βρετανική cult cabaret και alternative rock μπάντα, μετά από πάρα πολλά χρόνια περιοδειών ανά τον κόσμο με συγκεκριμένα project, αποφάσισε να κάνει την πρώτη της περιοδεία με υλικό «Best Of», από την τεράστια πορεία της.

Οι Tiger Lillies, δημιουργήθηκαν το 1989 από τον ηγέτη τραγουδιστή και συνθέτη τους Martyn Jacques με την χαρακτηριστική falcetto φωνή και τον καταρράκτη συναισθημάτων που πάντα την συνοδεύει. Ο μπασίστας Adrian Stout ενσωματώθηκε στην μπάντα σχεδόν πριν από 30 χρόνια ενώ ο ντράμερ Budi Butenop είναι το πιο πρόσφατο μέλος του σχήματος.

Στην τεράστια πορεία τους έχουν ηχογραφήσει περισσότερους από 40 δίσκους κι έχουν εμφανιστεί σε όλες της ηπείρους. Ο κόσμος των Tiger Lillies, είναι πάντα σκοτεινός κι αλλόκοτος, γεμάτος μαύρο χιούμορ και λυρισμό αλλά διαρκώς μεταβαλλόμενος, απρόβλεπτος και πάντα ψυχαγωγικός. Η μουσική τους είναι ένα φίνο μείγμα προπολεμικού Βερολινέζικου cabaret , αναρχικής όπερας και τσιγγάνικου ύφους, που απηχεί τον ήχο του Kurt Weil και του Jacques Brel. Έχει στιγμές βαθιάς θλίψης, λεπτής αλλά αιχμηρής ειρωνείας και κοινωνικό σχολιασμό, αλλά και μια διαρκή απροσδιόριστη σαγήνη.

Το μοναδικό αυτό τρίο της “Μπρεχτικής όπερας του δρόμου”, αφήνει για λίγο τις αυστηρά θεματικές περιοδείες και καλεί τους φίλους της αλλά κι όσους δεν έχει τύχει να βρεθούν ποτέ σε συναυλία τους, να το κάνουν σ’ αυτήν, που θ’ ακούσουν και τις μεγάλες τους επιτυχίες. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν από τους φίλους της μπάντας περιοδεία, γίνεται παράλληλα, σε υποστήριξη του καινούργιου αντίστοιχου δίσκου τους με τίτλο …

“The worst of the Tiger Lillies”!!!!

Οι θρυλικοί Tiger Lillies, στην πιο ώριμη φάση της πορείας τους και με κομμάτια όπως το “Heroine”, το “Gin”, το “Roll up”, το “Boatman” αλλά και πολλές εκπλήξεις, θα είναι μαζί μας σε μια εφ’ όλης της ύλης παράσταση στο Faliro Summer Theater!

Martyn Jacques – φωνητικά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα

Adrian Stout – κοντραμπάσο, μουσικό πριόνι, theremin, φωνητικά

Budi Butenop – ντραμς, percussion, φωνητικά, toys

Παρασκευή 30 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Faliro Summer Theater

Ολυμπιακό Ακίνητο TΑΕ KBO NTO

Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο

Πληροφορίες : 210 9213310

Στο χώρο λειτουργούν μπαρ.

Τιμές εισιτηρίων:

Δ Ζώνη15€, Γ Ζώνη 20€, Β Ζώνη 25€, Α Ζώνη 30€, VIP 35€

Προπώληση: Viva.gr