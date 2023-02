Η Τίνα Αλεξοπούλου επανέρχεται στο Half Note, σ’ ένα “All that Jazz” πρόγραμμα, με αγαπημένα τραγούδια από ταινίες και μιούζικαλ. Με jazzy διάθεση και αξεπέραστες μελωδίες, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας μερικά από τα διαμάντια του παγκόσμιου ρεπερτορίου: ‘Life is a cabaret’, ‘Put the Blame on Mame’, ‘Big Spender’, ‘I wanna be loved by you’, ‘Diamonds are girl’s best friend’ και πολλά ακόμα…

Επίσης, με την υπέροχη φωνή της και την ευκολία να ερμηνεύει τραγούδια σε 8 γλώσσες -αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά και αραβικά- μας μεταφέρει νοητά σ’ ένα μουσικό ταξίδι στο χώρο και τον χρόνο με μια κοσμοπολίτικη αύρα.

Μαζί της οι εξαιρετικοί μουσικοί: Γιώργος Πατσιώτης στην κιθάρα, Brian Voll στο πιάνο, Δημήτρης Σίμος στο σαξόφωνο και κλαρινέττο, Μάνος Λούτας στο κοντραμπάσο και Κώστας Καλογήρου στα ντραμς.

Guest εμφάνιση η μοναδική Μαργαρίτα Αμαραντίδη.

Κιθάρα – Γιώργος Πατσιώτης

Πιάνο – Brian Voll

Σαξόφωνο και κλαρινέττο – Δημήτρης Σίμος

Κοντραμπάσο – Μάνος Λούτας

Ντραμς – Κώστας Καλογήρου

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων:

15€ (*θέση σε τραπέζι)

12€ (*θέση σε τραπέζι, δεύτερη ζώνη)

10€ / Bar Όρθιών

Προπώληση: Viva.gr

Και τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9213310