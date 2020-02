Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Buck είναι έξυπνο, δυνατό, ζωηρό, καλόκαρδο και… ολίγον κακομαθημένο σκυλί που ζει στην ηλιόλουστη Καλιφόρνια. Η αληθινή του περιπέτεια ξεκινά όταν κάποιος επιτήδειος τον απαγάγει και τον πουλά παράνομα στη μακρινή Αλάσκα, όπου συρρέουν άνθρωποι κυριευμένοι από τον «Πυρετό του Χρυσού». Εκεί, οι διαδοχικές συναντήσεις του Buck με τον Perrault (Omar Sy), τον Hal (Dan Stevens) και, κυρίως, τον εσωστρεφή John Thornton (Harrison Ford) θα ανατρέψουν ριζικά τη ζωή του…

Η κλασική νουβέλα του Jack London, «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» (“The Call of the Wild”), έχει μεταφερθεί αρκετές φορές στο σινεμά, καθώς εξακολουθεί να γοητεύει μικρούς και μεγάλους για περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη συγγραφή της, το 1903. Το καλογραμμένο σενάριο του Michael Green επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία από την οπτική γωνία του Buck, ενώ ο σκηνοθέτης Chris Sanders μεταφέρει την εμπειρία του από ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως τα «Λίλο και Στιτς» (“Lilo and Stitch”, 2002) και «Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας» (“How to Train Your Dragon”, 2010) σε μια πιο ενήλικη οικογενειακή περιπέτεια.

Σύμφωνα με την πολιτική της Disney, εταιρείας παραγωγής του έργου, να μην χρησιμοποιούνται αληθινά ζώα στα γυρίσματα, ο Buck και όλα τα υπόλοιπα ζώα του φιλμ έχουν κατασκευαστεί ψηφιακά. Αυτό είναι κάτι που ορισμένες φορές ξενίζει τον θεατή, ωστόσο γρήγορα η ιστορία σε παρασύρει, με αρωγό και τη θαυμάσια φωτογραφία του «μάγου» Janusz Kaminski. Στην αληθοφάνεια της ταινίας συμβάλλουν τα μέγιστα και οι ηθοποιοί με τις ερμηνείες τους, με το «ειδικό βάρος» της φυσικότατης ερμηνευτικής προσέγγισης του Harrison Ford να κλέβει την παράσταση.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δημιουργία απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, δεν έχουν εξαλειφθεί ορισμένες στιγμές «απρόσμενης» βίας που υπάρχουν και στο βιβλίο, καθώς και η διαπίστωση ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει το πιο σκληρό ον της φύσης –ειδικά όταν αναζητά παθιασμένα το χρήμα, όπως οι χρυσοθήρες αυτοί, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ίδια η φύση όμως –κυριολεκτικά και μεταφορικά– είναι αυτή που έχει την τελευταία λέξη. Το μυθιστόρημα του London, άλλωστε, έχει στην καρδιά του την αληθινή φιλία, τη δύναμη της αγάπης που είναι ικανή να σε μεταμορφώσει και, πάνω απ’ όλα, την κυριαρχία και την αυτοπεποίθηση που αποκτάμε όταν ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και για ποιον σκοπό έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Odeon, από την Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…