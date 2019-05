Το Release Athens 2019 την Παρασκευή 21 Ιουνίου υποδέχεται τους Cypress Hill, Dub FX, ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, 12oς Πίθηκος, Anser x Eversor, Νέγρος του Μοριά!

Οι θρυλικοί Cypress Hill, μαζί με τον εκρηκτικό Dub FX και τους Ταφ Λάθος, 12ο Πίθηκο, Anser x Eversor, Νέγρο Του Μοριά, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μία μεγαλειώδη βραδιά για τους φίλους της hip-hop μουσικής στην Αθήνα!

Η πιο εθιστική βραδιά του καλοκαιριού με μία από τις μεγαλύτερες μπάντες / κολλεκτίβες στην ιστορία της hip-hop μουσικής και τα κλασικά “Insane in the Brain”, “I Wanna Get High”, “(Rock) Superstar”, “Tequila Sunrise”, “How I Could Just Kill a Man”, “I Ain’t Goin’ Out Like That”, “Throw Your Set in the Air”, “Dr. Greenthumb” και πολλά ακόμα!

Το hip-hop είναι, χωρίς αμφιβολία, το κυρίαρχο ρεύμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή τα τελευταία χρόνια, με εκατομμύρια νέους fans καθημερινά. Οι χιλιάδες φίλοι του και στην Ελλάδα θα έχουν τώρα την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα που ανέδειξε ποτέ το συγκεκριμένο μουσικό είδος, τους Cypress Hill.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες πριν, οι B-Real, Sen Dog και DJ Muggs, άναψαν το φυτίλι, ξεκινώντας το δικό τους ταξίδι που άλλαξε την pop κουλτούρα, αλλά και ολόκληρη την mainstream μουσική. Από την αρχή της πορείας τους δεν έμοιαζαν με καμία άλλη hip-hop κολλεκτίβα, ενώ ο ήχος τους διέφερε από οτιδήποτε άλλο μπορούσες να ακούσεις στο ραδιόφωνο. Το κλασικό ντεμπούτο τους, το 1991, με τίτλο το όνομά τους, έγινε πλατινένιο, όντας το πρώτο από Latino-American μπάντα που το κατάφερε στο χώρο του hip-hop.

Οι σφοδροί ρυθμοί, οι ωμές ρίμες, η rock στάση τους, σε συνδυασμό με τη σχεδόν ψυχεδελική παραγωγή, δεν άφησαν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους. Το 1993, κυκλοφόρησαν το εμπνευσμένο και πολυπλατινένιο “Black Sunday” στο οποίο περιέχεται το, θρυλικό πλέον, “Insane in the Brain” που γίνεται μία από τις μεγαλύτερες crossover επιτυχίες της δεκαετίας, εκτοξεύοντας τη φήμη της μπάντας σε δυσθεώρητα ύψη. Ήταν η στιγμή που οι Cypress Hill άλλαξαν επίπεδο, πατώντας την κορυφή – όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα.

Η συνέχεια με τα “Cypress Hill III: Temples of Boom” και “Cypress Hill IV” ήταν αναμενόμενα επιτυχημένη, ενώ στο φοβερό “Skull & Bones” (2000) συνεργάστηκαν με Eminem και Deftones, φέρνοντας κοντά, με μοναδικό τρόπο, το heavy metal με την hip-hop. Τα “Stoned Raiders” (2001) και “Till Death Do Us Part” (2004) συνέχισαν στα ίδια μονοπάτια, ενώ το “Rise Up” (2010) βρήκε μία θέση στο Top-10 του Billboard.

Το 2018, επέστρεψαν θριαμβευτικά με το “Elephants On Acid”, ένα πραγματικό rap έπος ή, όπως λένε, “μια οδύσσεια σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω άγνωστων διαστάσεων.” Πιο απλά, είναι η επιβεβαίωση της μοναδικής χημείας τους, εδώ και τρεις δεκαετίες, με νέες μεγάλες επιτυχίες τα “Crazy” και “Band of Gypsies”, αντιπροσωπευτικές του ιδιαίτερου ήχου τους που έχει γράψει ιστορία στη hip-hop μουσική.

Κατά τη διάρκεια αυτής πορείας, οι παγκόσμιες πωλήσεις τους ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια, ενώ συνέχισαν να γεμίζουν αρένες και να ηγούνται κάθε μεγάλου φεστιβάλ, μαζί με το δικό τους Smokeout Festival. Πρόσφατα, έγιναν “αθάνατοι” με το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, ενώ θα εμφανιστούν και στην σειρά The Simpsons.

Παράλληλα, στα διαστήματα που δεν δουλεύουν μαζί, ο B-Real συμμετέχει στο supergroup των Prophets of Rage, ο Sen Dog ηγείται των “μεταλλικών” Powerflo και ο DJ Muggs δημιούργησε την κολεκτίβα των Soul Assassins, μεταξύ δεκάδων παραγωγών. Μαζί τους, στις εμφανίσεις τους στην Ελλάδα, θα βρίσκονται ο μεγάλος Mix Master Mike, από τους Beastie Boys, και ο Eric “Bobo” Correa.

Η βραδιά της 21ης Ιουνίου στο Release Athens προβλέπεται μοναδική και αξέχαστη!

Ένας άνθρωπος που κατόρθωσε να δημιουργήσει τον “‘ήχο του δρόμου”, με μοναδικά μέσα τη φωνή του, ένα πετάλι εφέ και λούπες που δημιουργεί κάθε φορά τη στιγμή που παίζει. Αυτός είναι ο Dub FX.

Γεννημένος στην Μελβούρνη, ο Benjamin Stanford, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, μετακόμισε το 2006 στη Ευρώπη, έχοντας σκοπό να γυρίσει τον κόσμο με ένα βανάκι και να παίζει μουσική όπου βρεθεί. Ως Dub FX, κατάφερε να γίνει viral πριν καν εφευρεθεί ο όρος! Ο κόσμος τον έβλεπε να παρουσιάζει την τέχνη του αυθεντικού live looping στους δρόμους και πόσταρε συνεχώς τα video στο YouTube. H συνέχεια είναι πλέον γνωστή.

Εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων, εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ σε κάθε γωνία του πλανήτη, εκατομμύρια φίλων στα social media. Μία επιτυχία που ήρθε μέσα από συνεχή και επίμονη δουλειά, αλλά και από τεράστια αγάπη και αφοσίωση σε αυτό που κάνει.

Με στίχους που παραμένουν άμεσοι και με κοινωνική συνείδηση, χωρίς να νοιάζεται αν αυτή η επιλογή είναι κόντρα στο “ρεύμα”, μαζί με το απολαυστικό beatboxing και το “πάντρεμα” hip-hop, drum+bass, reggae και δεκάδων ακόμα ειδών σε κομμάτια-δυναμίτες, όπως τα “Flow”, “No Rest For The Wicked”, “Love Someone”, ο Dub FX αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα φαινόμενο στην παγκόσμια μουσική σκηνή, παραμένοντας ανεξάρτητος και στηριζόμενος περισσότερο στο word of mouth μεταξύ των fans του παρά σε οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια.

“Μου αρέσει να αναμιγνύω κάθε είδος μουσικής. Jazz, reggae, hip –hop, samba, drum n bass, dubstep. Aυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Εκεί είναι και όλη η ομορφιά αυτού που κάνω“, δηλώνει ο ίδιος.

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ (Παναγιώτης Κυριακού) είναι ένας από τους κορυφαίους, σημαντικότερους και συνεχώς ανερχόμενους εκπροσώπους της εγχώριας hip-hop σκηνής. Iδρυτής της Bashment Records και μέλος των ιστορικών Ψυχόδραμα 07, μόλις κυκλοφόρησε τον πιο φιλόδοξο δίσκο του, με τίτλο “Deca”, που ήδη θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες των τελευταίων χρόνων.

Ξεκίνησε ως MC και beatmaker το 2001 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με πολλά και μεγάλα ονόματα της εγχώριας και παγκόσμιας hip-hop σκηνής. Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το 2004, με τίτλο “Κάνοντας Μια Βόλτα”, και το 2010 ακολούθησε το “Ήταν Περίεργη Η Κατάσταση”.

Το 2012, κάνοντας μια δημιουργική στροφή στις παραγωγές του και επιλέγοντας «ζωντανά» όργανα, κυκλοφορεί το LP “Mόνο Με Χρώμα”, το οποίο τον τοποθέτησε στην πρώτη γραμμή της ελληνικής hip-hop σκηνής. Τον Μάρτιο του 2015, κυκλοφόρησε το τέταρτο κατά σειρά LP του, με τίτλο “Ελπίδα”, που έλαβε αμέσως τη θέση του στις σημαντικές κυκλοφορίες της ελληνικής ανεξάρτητης δισκογραφίας!

Ακολούθησαν περισσότερα νέα τραγούδια (“Ξύπνα”, “Ερπετά”, “Αλήθειες”, “Πριν Το Ψέμα Μπει Στη Μέση”), συνεχή sold out όπου εμφανιζόταν και ολοένα μεγαλύτεροι χώροι για τα live του!

Το 2018, ταξίδεψε στο Τόκυο, όπου ηχογράφησε στα Red Bull Studios και γύρισε το video clip για το single, “Η Χρονιά Του Δράκου”. Λίγους μήνες μετά, ήρθαν οι πρώτες του διεθνείς εμφανίσεις, με μεγάλη επιτυχία, στα Europavox Festivals του Βελγίου (στο Le Botanique, στις Βρυξέλλες) και της Γαλλίας (στο Clermont–Ferrand).

Πριν λίγες ημέρες, ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ παρουσίασε το πιο φιλόδοξο, μέχρι στιγμής, έργο του. Το νέο του album, “DECA“, πέρα από το ότι δίνει μία νέα πνοή στην εγχώρια hip–hop, συνδυάζοντας γνώριμους ήχους με μία απόλυτη αίσθηση της σύγχρονης μουσικής πραγματικότητας, ίσως είναι και ο πρώτος δίσκος της ελληνικής σκηνής που οπτικοποιήθηκε ολόκληρος πριν καν ακόμα κυκλοφορήσει.

Δέκα κομμάτια, δέκα video clips με ισάριθμες ξεχωριστές ιστορίες που, όλες μαζί, συγκροτούν ταυτόχρονα μία ταινία μικρού μήκους, ολοκληρώνοντας τον κύκλο που μαθηματικά και συναισθηματικά εκφράζεται με τον αριθμό Δέκα.

Ο ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ παραμένει ανήσυχος κοινωνικά, με το βλέμμα και την καρδιά να κοιτούν μπροστά: “To hip hop μου έδωσε όλα αυτά που έχω και με ετοίμασε για εκεί που θέλω να φτάσω. Αυτό που μου πήρε ήταν τα αρνητικά συναισθήματα για να μου τα μετατρέψει σε θετικά.”

Ο 12ος Πίθηκος, ή ο “Άκης”, για τους φίλους που τον ξέρουν καλύτερα, είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπροσώπους όχι μόνο της hip–hop μουσικής, αλλά και του hip–hop τρόπου ζωής γενικότερα, καθώς είναι MC, Producer, B–boy και Graffiti Writer.

Η βάση του είναι η Θεσσαλονίκη στην οποία και γεννήθηκε το 1984. Η πορεία του στην ελληνόφωνη hip–hop μουσική σκηνή εκτείνεται σε μία 15ετία, στην οποία έχει κυκλοφορήσει 6 προσωπικούς δίσκους και αρκετά singles, ενώ έχει συνεργαστεί με τους πιο σημαντικούς Έλληνες MC’s και Beatmakers στην διάρκεια αυτών των ετών.

Το προσωπικό του ντεμπούτο, “Ποιος Το Περίμενε”, κυκλοφόρησε το 2004. Το 2007, ακολούθησε το “Μόνο η Αρχή” και το 2010 το “100% Style“, που ήταν και ο δίσκος που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Εκεί περιέχεται το single “Υπήρχαν Πράγματα“, το βιντεοκλίπ του οποίου έχει ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια προβολές στο επίσημο κανάλι του στο YouTube.

Στις 12/12/12, ο 12ος Πίθηκος κυκλοφόρησε μέσω της Knockout Records τον 4ο δίσκο του με τίτλο “12”. Μετά από 2 χρόνια αποχής από την δισκογραφία, τον Απρίλιο του 2014, επέστρεψε με τον 5ο δίσκο του, με τίτλο “Σήμερα“, ενώ τον Οκτώβριο του 2016, ανεβάζει στο επίσημο κανάλι του YouΤube, το “Σκέψεις στο Τσιμέντο”. Στις 13 Μαρτίου του 2018 κυκλοφόρησε και ο πιο πρόσφατος δίσκος του, με τίτλο “Αξιοπρέπεια”.

Ο Anser, ένας MC που πετάει φωτιές, παραμένει στην πρώτη γραμμή της σκηνής του ελληνικού hip-hop, κερδίζοντας τον σεβασμό του κοινού και των συναδέλφων του καλλιτεχνών. Ο επονομαζόμενος “ταχύτερος Έλληνας MC” ξεκίνησε από τη Σπάρτη και κέρδισε τους πάντες μέσω εκατοντάδων συναυλιών και ήδη τριών δίσκων. Το φετινό, “ΑΔΥΤΟ”, αποτελείται από τις πιο εσωτερικές εκφάνσεις της πένας του Anser, έχοντας ως υπόβαθρο τις σκοτεινότερες και πιο καλά δουλεμένες συνθέσεις του Eversor, γνωρίζει ήδη τεράστια επιτυχία!

Ο ήχος του Eversor, ενός εκρηκτικού DJ – Beatmaker, είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένος από τη χρυσή εποχή των mid 90s, με την “boom-bap” αίσθηση στα drums του και την μελωδικότητα στα μπάσα. Ο ήχος του αληθινού hip-hop με φουτουριστικό τρόπο.

Στο ενεργητικό τους, αμέτρητες συνεργασίες και παραγωγές με μεγάλα ονόματα του εξωτερικού, όπως: Substance Abuse, Main Flow & Esoteric, Sci–Development, Phil The Agony & Planet Asia, Lord Lhus & Savage Brothers, Crucifix Payne & Canibus, Blaq Poet of Screwball και πολλοί άλλοι.

Ο Νέγρος Του Μοριά είναι ένας Αφρο-Έλληνας rapper. Γεννημένος στην Αθήνα, από Γκανέζους γονείς, είναι γνωστός και ως NTM ή Black Morris, καθώς και ιδρυτής της 307 squad. Το καλλιτεχνικό όνομα που επέλεξε είναι ένα λογοπαίγνιο που περιγράφει εύστοχα το ήθος, τη δημιουργικότητα και την πολιτισμική διχοτόμηση του καλλιτέχνη, συνδυάζοντας τις δικές του καταβολές με ένα σύμβολο της κλασικής “ελληνικότητας”, όπως είναι ο θρυλικός στρατηγός της ελληνικής επανάστασης.

Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους και μεγάλωσε στην Κυψέλη, δύο περιοχές σχετικά υποβαθμισμένες και ευρισκόμενες στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας. Έκανε τα πρώτα του διστακτικά βήματα στον χώρο της ελληνικής rap δίπλα στον περίφημο MC TakiTsan και γρήγορα βρήκε τη φωνή του, εκφράζοντας τη νέα γενιά του 21ου αιώνα, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από τη σκηνή της Ευρώπης όσο και από εκείνη των ΗΠΑ και δουλεύοντας μαζί με νέους καλλιτέχνες και παραγωγούς από διάφορες εθνότητες και υπόβαθρα.

Ο Νέγρος Του Μοριά αποτελεί ήδη μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νέων καλλιτεχνών της εγχώριας hip–hop σκηνής, κάτι που επιβεβαιώθηκε το 2016, με την κυκλοφορία του ντεμπούτο album, “#Μπέσα (Kofi Ο Άτακτος)”, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Viral Top 50 του Spotify.

Το 2018, παρουσίασε το 2ο album του, “Υγεία”. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ 14 νέων κομματιών, το “Η Μάχη”, στο οποίο σαμπλάρει τη φωνή του πρόσφατα δολοφονηθέντα rapper Nipsey Hussle.

Η προπώληση για τη συγκεκριμένη ημέρα συνεχίζεται προς 32 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 60 ευρώ (δύο εισιτήρια), για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Επίσης, διατίθεται συγκεκριμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με τιμή στα 100 ευρώ.

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

