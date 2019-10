Το θρυλικό “Φάντασμα της Όπερας” φθάνει από το West End σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις αρχές του 2020!

“The Phantom of the Opera”! Το διασημότερο musical στον κόσμο έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Christmas Theater στην Αθήνα.

Το σπουδαιότερο μιούζικαλ όλων των εποχών, η παράσταση που αποθέωσαν 140.000.000 θεατές παγκοσμίως θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τους αυθεντικούς πρωταγωνιστές από το West End του Λονδίνου.

The Phantom of the Opera is here!

Η κορωνίδα των μιούζικαλ του Andrew LIoyd Webber, το πιο ρομαντικό μιούζικαλ όλων των εποχών, προσγειώνεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Christmas Theater στην Αθήνα.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στο έργο που διαδραματίζεται στην όπερα του Παρισιού στα μέσα του 19ου αιώνα, παρακολουθούμε τη νεαρή τραγουδίστρια Κριστίν να κερδίζει τη μία ευκαιρία μετά την άλλη σε μία Λυρική Σκηνή στοιχειωμένη από την παρουσία ενός μυστηριώδους άνδρα που καλύπτει το πρόσωπό του με μάσκα και κρύβεται στα σκοτάδια των παρασκηνίων. Το «Φάντασμα» είναι ένας ιδιοφυής μουσικός και τραγουδιστής που χειραγωγεί την Κριστίν, βάζει τους δικούς του όρους για να εξασφαλίσει την επιτυχία της και κερδίζει τη συμπάθειά της –τουλάχιστον ώς τη στιγμή της αναπόφευκτης προδοσίας που θα οδηγήσει και τους δύο σε ένα φλερτ με τον θάνατο.

Η People Entertainment Group φέρνει το “Phantom of the Οpera” στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο και στον υπερσύγχρονο χώρο του Christmas Theater τον Φεβρουάριο του 2020. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε το ιστορικό ανέβασμα με τους καλύτερους ερμηνευτές στην 35άχρονη πορεία του έργου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το Φάντασμα της Όπερας, ένα πλάσμα με φωνή αγγέλου, φτιαγμένο από σκοτάδια και θρύλους ερμηνεύει ο superstar του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου, Ben Forster, που κατέκτησε όλο τον κόσμο ως Ιησούς στο “Jesus Christ Superstar”. Στο ρόλο της νεαρής πριμαντόνας Κριστίν, η Celinde Schoenmaker, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες του West End του Λονδίνου, που άφησε εποχή με την ερμηνεία της στο “Les Miserables”.

Ταυτότητα παράστασης

Music: Andrew Lloyd Webber

Lyrics: Charles Hart

Additional Lyrics: Richard Stilgoe

Book: Richard Stilgoe & Andrew Lloyd Webber

Based on the novel “Le Fantome de L’opera” by Gason Leroux

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Stephen Barlow

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ewan Jones

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΜΑΕΣΤΡΟΣ: Michael England

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Howard Hudson

THE PHANTOM: Ben Forster

CHRISTINE DAAÉ: Celinde Schoenmaker και Amy Manford

RAOUL: Nadim Naaman

CARLOTTA GIUDUCELLI: Lara Martins

MONSIEUR RICHARD FIRMIN: Sion Lloyd

MONSIEUR ANDRE GILLES: Arvid Larsen

MADAME GIRI: Valerie Cutko

UBALDO PIANGI: John Ellis

MEG GIRI: Daisy Hulbert

Παραγωγή: PEOPLE ENTERTAINMENT GROUP

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Video spot: Γιάννης Παπαδάκος

Η μεγαλειώδης παραγωγή από το West End είναι ήδη talk of the town σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ CHRISTMAS THEATER

ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΥΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Tηλ. 216 8004868

Πληροφορίες στο phantomgreece.com

Τιμές εισιτηρίων για Θεσσαλονίκη και Αθήνα

VIP: 115 (συμπεριλαμβάνεται δωρεάν πρόγραμμα παράστασης)

Zone A: 85

Zone B: 70

Zone C: 55

Zone D: 39

Zone E: 25

Zone F: 15 (θέσεις περιορισμένης ορατότητας)

Μειωμένες τιμές (παιδικό, φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

VIP: 95 (συμπεριλαμβάνεται δωρεάν πρόγραμμα παράστασης)

Zone A: 70

Zone B: 58

Zone C: 45

Zone D: 32

Zone E: 21

Zone F: 15 (θέσεις περιορισμένης ορατότητας)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – Αθήνα: viva.gr, τηλ. 211 7701700, christmastheater.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – Θεσσαλονίκη: viva.gr, ταμεία Μεγάρου Μουσικής