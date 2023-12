Ο νεαρός μουσικός Twmmy (ή αλλιώς Θωμάς Αλμπανίδης) κυκλοφορεί το νέο του E.P. με τίτλο «Feels Like Christmas».

Μέσα στο πνεύμα των γιορτών διασκευάζει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο τέσσερα αγαπημένα κλασσικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Αυτά είναι τα «Let It Snow», «Rockin’ Around The Christmas Tree», «Last Christmas» και «Have Yourself A Merry Little Christmas».

Μάλιστα τα τραγούδια «Rockin’ Around The Christmas Tree» με την Brenda Lee βρίσκεται ήδη στο #1 του αμερικανικού Billboard μετά από 65 χρόνια ενώ το «Last Christmas» των Wham μόλις πριν από δύο χρόνια ανέβηκε στο #1 του Βρετανικού Chart και αναμένεται και τα φετινά Χριστούγεννα να γνωρίσει ανάλογη επιτυχία.

Ο Twmmy έχει ήδη στο ενεργητικό τέσσερα στούντιο άλμπουμ (Personal, Illusions, Stay, Beautiful Mess) ενώ τα τρία τελευταία του singles “Optimism”, “Youth”και “Addicted” που κυκλοφόρησαν τη φετινή χρονιά ανέβηκαν στο #1 του ελληνικού iTunes Chart και παράλληλα μπήκαν στο επίσημο εβδομαδιαίο Greek Top-40.

To e.p. «Feels Like Christmas» κυκλοφορεί digital σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.