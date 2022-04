Η Βανέσσα Κουρτέση παρουσιάζει το πρώτο της single “Home”. To τραγούδι είναι το πρώτο μέσα από το EP με τίτλο “Spending Time with Esther” που θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαΐου ψηφιακά.

Η Έσθερ είναι ένα κορίτσι που φαντάστηκε η δημιουργός μέσα από την αληθινή ιστορία της Esther Vanomrigh που έζησε πριν από 300 χρόνια. Μέσα από το project της “I Am Esther”, ακούμε ένα διάλογο μεταξύ των δύο γυναικών σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία. Η Έσθερ αφηγείται την ιστορία της Βανέσσας και η Βανέσσα της Έσθερ, βοηθώντας η μία την άλλη να εκφραστούν και να επιστρέψουν στο σπίτι. Σαν μέρος μιας ιστορίας, το “Home” αποτελεί το σημείο εκείνο του ταξιδιού και της επιστροφής.

Το “Home” συνοδεύεται από ένα υπέροχο video clip, με πρωταγωνίστρια την Βανέσσα, σε σκηνοθεσία της Στέλλας Μαγγανά και video art της Ηλέκτρα Ποϊράζογλου.

Στίχοι, μουσική και παραγωγή: Βανέσσα Κουρτέση

Massimiliano Dosoli – Κλαρινέτο

Matteo Paggi – τρομπόνι

Γιάννης Βαγιανός – κόντρα μπάσο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης – τύμπανα

Sebastien Wrinq – ηλεκτρική κιθάρα

Παντελής Νικηφόρος – ηχογράφη και μίξη

Γιάννης Ταβουλάρης – ηχογράφηση

Νίκος Λάβδας – μάστερινγκ

I’ve been living in this house one my own

I’ve been hollowed by my past all way long

Chasing shadows in the dark

looked at my hands: pale but strong,

wanted to save each other

Often watching the whole world through the glass

guilty dreaming of an effortless dance

As the rain’s starting to fall, steady and slow

my caravan of thoughts travels now

into the wild

Then it came to me, a secret melody

And I can see the colours of the skyline

Then you came to me, my secret melody

The gift I have for changing my life

Then it came to me, a secret melody

And I can see the colours of the skyline

Then you came to me, my secret melody

The gift I have for trusting my mind