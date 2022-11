Οι Vanila Swing αμέσως μετά την κυκλοφορία του «Ξύπνα αγάπη μου» που ήδη γνωρίζει επιτυχία, έρχονται με το «On My Own» ένα αγγλόφωνο κομμάτι, χαρακτηριστικό του ύφους του γκρουπ που ροκάρει γλυκά και πιστό στην ροή των live εμφανίσεων του συγκροτήματος που έχει στο ρεπερτόριο του ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Στην μουσική ο Karolos Mavrogennis και στους στίχους η δυναμική Lida Angelaki που για μια ακόμη φορά εντυπωσιάζει με την χαρακτηριστική της ερμηνεία!

Το video clip μας μεταφέρει σε άλλη αγαπημένη εποχή και τα σπάει

Κυκλοφορεί ψηφιακά παντού από την Polymusic.

Music: Karolos Mavrogennis

Lyrics: Lida Angelaki

Production, Recording, Mixing: Θ. Κοντάκος aka Κος Κ.

Mastering: Τάκης Δαμάσκης

Ενορχήστρωση: Vanila swing

Video directed by: Petros Ioannidis

Έπαιξαν οι:

Φωνή: Λήδα Αγγελάκη

Κιθάρα: Θ. Κοντάκος

Κιθάρα: Ανδρέας Καμπυλης

Slide guitar: Γιώργος Κατσάνος

Κοντραμπάσο: Σταύρος Ράπτης

Πιάνο: Κωνσταντίνος Ζώτος

Τύμπανα: Δημήτρης Γρηγοριάδης

Χορευτές: Elena Evangelia, Σοφία Καλπενίδου & Icler Waveomatics.