H Vasilikí μοιάζει ασταμάτητη και το νέο της τραγούδι “Dreamers in the Dark” που μόλις κυκλοφόρησε.

Ο ηλεκτρονικός dark pop ήχος και τα υπέροχα φωνητικά βάζουν ξανά τη σφραγίδα της στη νέα κυκλοφορία.

Μας λέει η ίδια: «Το τραγούδι το έγραψα το 2021 στο δωμάτιό μου στα Washington Heights της Νέας Υόρκης. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία, και λόγω πανδημίας, είχα τον απαραίτητο χρόνο και χώρο να εξελίξω ιδέες και να αποτυπώσω στο χαρτί κάποιες σκέψεις που είχα καιρό. Εστιάζει στον τρόπο που τα όνειρά μας διαπλάθονται καθώς μεγαλώνουμε και το πώς επηρεάζονται από την αβεβαιότητα που μπορεί να νιώσει ένας νέος άνθρωπος προσπαθώντας να βρει το δρόμο του σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει.»

Το “Dreamers in the Dark” ακολουθεί τα πρόσφατα πολύ πετυχημένα singles “Cheri Cheri Lady”, “Harley Queen” και “Η Σκλάβα”, όπου η Vasilikí, κάνει την εμφάνισή της στη δισκογραφία και προσπαθεί να το κάνει με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, με τη δική της «ταυτότητα», παραβλέποντας τις συνήθεις πρακτικές.

Και συνεχίζει να μας λέει για το νέο της τραγούδι «Είναι η κατάσταση, μετά την ξαφνική «βουτιά» που όλοι κάνουμε και ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ευθύνες της ενήλικης ζωής, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούμε κάποια σημαντικά πράγματα, τόσο για τον κόσμο γύρω μας όσο και για τον ίδιο μας τον εαυτό… και χανόμαστε ενώ μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε όλες τις πτυχές του εαυτού μας, να διαπιστώνουμε πόσο ευάλωτος είναι και πόσο «χρήσιμη» μπορεί να είναι αυτή η αδυναμία».

Written by Vasilikí Vaikousi

Produced by Stavros Tsarouhas

Mixed by Stavros Tsarouhas

Mastered by Takis Damaschis

Music Video Credits

Shot by Thodoris Margaritis

Directed by Vasilikí, Thodoris Margaritis and Mike Marzz

Choreography by Vasilikí

I don’t know If I should keep on runnin’

Chasin’ glow in the dark

You were the only light I left inside me

You were the only one

We took so many steps ahead

We felt unsure about ourselves

Too many promises we didn’t keep

Why can’t we dream like….

We’re driven by our lust

We’re Dreamers in the Dark

Don’t know who we are

Nowhere to go when we stay sad

We’re dreamers dreamers

Were dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers dreamers

Were dreamers dreamers in the dark

Hidin’ far away from what we’re feelin’

Kinda used to it now

Thought that our love was all we needed

But it got old somehow

We took so many steps ahead

We felt unsure about ourselves

Too many promises we didn’t keep

Why can’t we dream like….

We’re driven by our lust

We’re Dreamers in the Dark

Don’t know who we are

Nowhere to go when we stay sad

We’re dreamers dreamers

We’re dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers dreamers

We’re dreamers dreamers in the dark

You’re so beautiful, so beautiful

You’re so beautiful, oh, you’re so beautiful

You’re so beautiful, so beautiful

Why keep on living in the dark?

We’re dreamers dreamers

Were dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers dreamers

We’re dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers dreamers

We’re dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers dreamers

We’re dreamers dreamers in the dark

We’re dreamers, we’re dreamers, we’re dreams

Why can’t we dream like we used to dream?