Ο Ταξιδευτής (The Passenger) είναι το νέο single του Βασίλη Πάντσιου! Ο γνωστός τραγουδοποιός από τη Θράκη διασκευάζει στα ελληνικά το θρυλικό τραγούδι “The Passenger” του Iggy Pop! Την μεγάλη ροκ επιτυχία που αγαπήθηκε για δεκαετίες σε όλο τον κόσμο!

Το τραγούδι έγραψε ο Iggy Pop με την βοήθεια του κιθαρίστα και φίλου του Ricky Gardiner και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Lust For Life. Ηχογραφήθηκε το 1977 σε παραγωγή του David Bowie στo Hansa Studios στο Βερολίνο. Το ιστορικό στούντιο που βρισκόταν λίγα μέτρα από το τοίχος του Βερολίνου και που από τις μπομπίνες του γεννήθηκαν μεγάλες παραγωγές διάσημων καλλιτεχνών. Σε συνέντευξη του ο Iggy Pop είπε ότι εμπνεύστηκε το “The Passenger” σε μια περιοδεία συναυλιών που έκανε με τον David Bowie στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική.

Ο Βασίλης Πάντσιος μένει πιστός στο πνεύμα του πρωτότυπου τραγουδιού του Iggy Pop και κάνει μια ελεύθερη απόδοση των στίχων στα ελληνικά. Τα αδιέξοδα που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, η διαρκής εσωτερική αναζήτηση και οι τάσεις φυγής είναι ένα αγαπημένο θέμα στη ροκ μουσική. Η μοναξιά η παραίτηση η αυτοκαταστροφή αλλά πολλές φορές και η λύτρωση, πάντα με φόντο ένα δραματικό και σκοτεινό περιβάλλον. Το “The Passenger’’ είναι ένας ύμνος της ροκ που γράφτηκε για τους μοναχικούς και ανένταχτους ανθρώπους, για τις σκοτεινές μα και ελεύθερες ψυχές που ζουν κόντρα στο ρεύμα και τα στερεότυπα μιας απρόσωπης κοινωνίας που διχάζει και αποξενώνει.

Music & lyrics by Ricky Gardiner, Iggy Pop

Κιθάρες, Hamond: Τάσος Σκούρας

Διασκευή, μίξη, παραγωγή : Βασίλης Πάντσιος

Master: Γιάννης Χριστοδουλάτος

Το τραγούδι “Ο Ταξιδευτής” (The Passenger) εντάσσεται στο νέο άλμπουμ του Βασίλη Πάντσιου με τίτλο “Αγαπημένα και Πειραγμένα“! Περιλαμβάνει διασκευές γνωστών τραγουδιών που όλοι αγαπήσαμε και γίνονται παραγωγές μέσα από την δική του οπτική ματιά.

Κυκλοφορούν επίσημα με την άδεια των δημιουργών τους από την InReal Time Records!

Είμαι ένας ταξιδευτής, περιπλανώμενος

τους δρόμους παίρνω κάθε φορά και με στοιχειώνουν τα χιλιόμετρα

βλέπω τ’ αστέρια στον ουρανό και μόνος μου τις νύχτες παραμιλώ

Είμαι ένας ταξιδευτής, περαστικός στον κόσμο αυτό

μοιάζω σαν αλυσίδες να τραβώ, σ’ ένα αρχαίο σώμα κατοικώ

Σ’ ονειροδρόμια και σ’ εφιάλτες και κάνω τα τσιγάρα μου στάχτες

Μπαίνω στο παλιό μου αμάξι, βάζω μπρος και πατάω το γκάζι

τα φώτα λάμπουν κι εγώ είμαι cool, κι έχω γεμίσει βενζίνη στο φουλ

Πάω στης πόλης την πίσω μεριά και με κοιτάνε πρόσωπα σκυθρωπά

κρυμμένο άσσο στο μανίκι κρατώ, και πίσω μου ποτέ δεν κοιτώ

Κι όλοι είμαστε περαστικοί, σ αυτή την κατακόκκινη γη,

κι άλλο δεν έχει τίποτα να ειπωθεί, τα είπαν όλα οι τρελοί

Σε μπαρ ανήλιαγα σκοτεινά, κάνω ταξίδια διαστρικά

την ράχη του φεγγαριού καβαλώ, σαν να ναι άγριο άλογο

Κι όλα τα’ αστέρια καίνε απόψε κι όλα τα μάτια καιν απόψε

πάρε την τράπουλα και κόψε, τη γκαντεμιά στα δυο κόψε

Μοιάζει η νύχτα μ’ αναμμένο φυτίλι, μια σπίθα φτάνει μακελειό να γίνει

“ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΑ” – TRACKLIST

Ο ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ (“THE PASSENGER”) – Music & lyrics by Ricky Gardiner, Iggy Pop

ΜΠΑΛΛΟΣ (REMIX) – (Στίχοι, μουσική – Διονύσης Σαββόπουλος)

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ – (Μουσική: Νίκος Αρμπιλιάς, Στίχοι: Στέργιος Παπαποστόλου)

I CAN’T ESCAPE MYSELF – (Written By Adrian Kelvin Borland)

ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ – (Μουσική: Γιώργος Καζαντζής, Στίχοι: Λίλυ Βαρίνου)

ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ – (Στίχοι, μουσική – Διονύσης Σαββόπουλος)

ΜΙΚΡΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ – (Στίχοι, μουσική: Γρηγόρης Κλιούμης)

ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ – (Μουσική: Γιώργος Δημητριάδης, Στίχοι: Σταμάτης Πανταζόπουλος)

ΣΩΠΑ ΚΙ ΑΚΟΥΣΕ – (Μουσική Γιώργος Ζήκας, Στίχοι – Γιώργος Ζήκας & Μαρία Αρκουλή

Στα τραγούδια “Κάνε Κάτι” και “Μικρές Χαμένες Μέρες” συμμετέχει με την ερμηνεία της η χαρισματική Αλκμήνη Χατζηνάσιου.