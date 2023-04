Τα 10 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης συμπληρώνει φέτος το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και το γιορτάζει με μια σειρά επετειακών εκδηλώσεων.

Στο μεγάλο μουσικό πάρτι γενεθλίων του μουσείου που θα γίνει το Σάββατο 20 Μαΐου στις 21.00, ο Vassilikos έρχεται στην Τεχνόπολη για μια ξεχωριστή συναυλία με δωρεάν είσοδο –την πρώτη του μεγάλου συναυλιακού καλοκαιριού της Τεχνόπολης– στην οποία ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα παρουσιάσει το project «The Grand Duet» που μοιράζεται με τον Γιώργο Τριανταφύλλου.

Το «The Grand Duet» αποτελεί μια ιδέα που γεννήθηκε πριν την καραντίνα και υλοποιήθηκε μετά από αυτή, ένα μουσικό project που μεταφέρει όλη την ενέργεια και το πάθος που συσσωρεύεται τον καιρό της απομόνωσης. Με τον Γιώργο Τριανταφύλλου να τον συνοδεύει στις κιθάρες και στα πλήκτρα, αλλά και με τον υπολογιστή να συμπληρώνει σε backing track όλα τα όργανα μιας ολοκληρωμένης μπάντας, ο Vassilikos θα παρουσιάσει μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία που ενώνει με μοναδικό τρόπο το χθες με το σήμερα, καθώς όλα τα κομμάτια είναι μιξαρισμένα ειδικά για το πρότζεκτ, δημιουργώντας ένα ηχητικά δεμένο αποτέλεσμα που μαγνητίζει.

Διαχρονικά πλέον κομμάτια των Raining Pleasure παίζονται όπως τα αγαπήσαμε αλλά και με αλλαγμένο ήχο, επανεκτελέσεις εμβληματικών τραγουδιών από το άλμπουμ Vintage (2009), όπως τα You are my destiny και I who have nothing, ακούγονται στις studio εκτελέσεις τους και «πειράζονται» δημιουργικά εκ νέου σε διαφορετικές εκδοχές, ενώ οι διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη όπως τις λατρέψαμε στο δίσκο Sunday Cloudy Sunday (2013) ενισχύουν τον ανατρεπτικό χαρακτήρα του live. Από το set list δεν θα λείψει και το Amazing Grey, ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 2019 και έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos «The Grand Duet», καθώς δημιουργεί μια ιδιαίτερη pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα που θα μας παρασύρει.

Επανερμηνεύοντας κλασικά κομμάτια, από τον Χατζιδάκι και τον Τσιτσάνη μέχρι τους Beatles, o Vassilikos είναι ένας καλλιτέχνης που με τη μουσική του καταφέρνει να ενώσει δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν. Το ξεχωριστό live του μοιάζει με ένα απολαυστικό ταξίδι στον χρόνο που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, οι πολυσυλλεκτικές δράσεις του οποίου συνεχίζουν να τιμούν και να κρατούν ζωντανή τη μακρά ιστορία του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

Σάββατο 20 Μαΐου 2023

Ώρα έναρξης συναυλίας: 21.00

Πόρτες:19.00 (Οι μουσειακοί χώροι θα είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι για το κοινό)

Είσοδος ελεύθερη

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 110, Γκάζι

Τηλ: 2130109325