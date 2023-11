Ο Vassilikos, συνθέτης και στιχουργός των Raining Pleasure, μετά τις επιτυχημένες του εμφανίσεις ανά την Ελλάδα με το καινούργιο του πρότζεκτ «The Grand Duet», έρχεται για ένα δυναμικό live στη σκηνή του Faust.

Μαζί του στη σκηνή βρίσκεται ο Γιώργος Τριανταφύλλου –το δεύτερο μέλος του Grand Duet– το απόλυτο ταίριασμα σε αυτό το μουσικό σχήμα, ενώ ο υπολογιστής συμπληρώνει σε backing track έναν ήχο γεμάτο, που δημιουργεί την εμπειρία της ολοκληρωμένης μπάντας.

Το setlist περιλαμβάνει αγαπημένα κομμάτια των Raining Pleasure έτσι όπως τα θυμόμαστε, αλλά και κάποια με αλλαγμένο ήχο σε μια σύγχρονη εκτέλεσή τους. Ακολουθούν οι διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια από το album Vintage (2009 ). Το “You are my destiny” και “I who have nothing” γεμίζουν με τον ήχο τους τον αέρα, ενώ φυσικά δε λείπουν οι αναφορές στο Sunday Cloudy Sunday (2013) με διασκευές του Βασίλη Τσιτσάνη που φέρνουν τον δικό τους ανατρεπτικό χαρακτήρα στο live. Το “Amazing Grey”, που κυκλοφόρησε το 2019, έχει τη δική του θέση στις εμφανίσεις του Vassilikos «The Grand Duet» δημιουργώντας μια pop ατμόσφαιρα με σκοτεινά υποστρώματα και στίχους που θέλεις να τραγουδάς.

To μουσικό project του Vassilikos «The Grand Duet» είναι μια δυνατή εμπειρία που σε κάνει να θυμηθείς την αυθεντική χαρά του live concert.

Vassilikos: φωνή, κιθάρες, μπάσο, πλήκτρα

Γιώργος Τριανταφύλλου: κιθάρες, πλήκτρα

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Doors Open: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Faust

Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3234095

Γενική είσοδος: 10€