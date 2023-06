Η Vassilina επιστρέφει δυναμικά με το νέο της single, “Like a Prayer”, σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου album της, «Fragments», το οποίο περιέχει τα singles “Bad Omen” και “Ατυχήσαμε” και μετά την μοναδική συνεργασία της με τον Kadebostany στα singles “Tears are Salted”, “Purple Sugar Kiss” και “Lovelace”.

Ένα μαγευτικό cover της εμβληματικής επιτυχίας της Madonna, αποτελεί δείγμα του πρωτοποριακού ήχου και της καλλιτεχνικής εξέλιξης της Vassilina που αναδεικνύει την ικανότητά της, ως μουσικός παραγωγός, να ενσωματώνει καινοτόμα στοιχεία στην pop μουσική, ενώ παράλληλα μας δίνει μια γεύση από το νέο της υλικό, που πρόκειται να κυκλοφορήσει προς το τέλος του 2023.

Η ηλεκτρισμένη εκδοχή του “Like a Prayer” με avant pop και dark pop στοιχεία, πλαισιώνεται από δυναμικά chopped harmonies, δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μίας μυσταγωγικής τελετής, που καθηλώνει από την πρώτη νότα.

Η Vassilina είναι avant pop artist/producer/songwriter με βάση την Αθήνα και το Λονδίνο. Μετά από πολλά χρόνια πειραματισμού, το 2016 στράφηκε στην ηλεκτρονική σκηνή, όπου και διαμόρφωσε τον δικό της ήχο. Τα κομμάτια της εξισορροπούν αισθητικά στοιχεία της ποπ με σκοτεινές ηλεκτρονικές επιρροές. Με έντονα delay στις φωνές, field-recordings και μελαγχολικές πολυφωνίες η Vassilina ακροβατεί ανάμεσα στο χάος και στην dance σκηνή.

Το 2019 κυκλοφόρησε τα πρώτα της singles “Pain”, “Blue House” και “You think you know, but baby you don’t” και έκτοτε εχει εμφανιστεί σε σημαντικά venues σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Ιταλία (The Shacklewell Arms, LND, Waiting Room, The Albany) και σε Ελληνικά φεστιβάλ όπως Athens Pride, In-edit, IOS Festival, Athens Digital Art Festival, Athens Music Week και In-Orbit του SNFCC. Τον Μάιο του 2021, κυκλοφόρησε το debut άλμπουμ της “Fragments” με την Inner Ear Records.

Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες της εγχώριας ηλεκτρονικής σκηνής όπως οι Die Arkitekt, Bonebrokk, NTENTENIS και Metaman, Pan Pan, αλλά και με τον Kadebostany, όπου έχουν κυκλοφορήσει μαζί 3 single, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον νέο του δίσκο.