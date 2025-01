Η διεθνώς βραβευμένη ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Μαρία Βούλγαρη (Maria Voulgari), γνωστή για την ξεχωριστή χροιά της φωνής της και τις μοναδικές μουσικές της δημιουργίες, συνεχίζει να μας εκπλήσσει με μια νέα μουσική πρόταση που σίγουρα είναι πολλά υποσχόμενη.

Το νέο της single άλμπουμ, με τίτλο «Αν μπορούσα / Se eu pudesse», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Music Mirror έχει κερδίσει ήδη πολύ θετικές εντυπώσεις φέρνοντας στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με την ταλαντούχα Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια Rita Dias.

Οι δύο καλλιτέχνιδες μεταφέρουν το ακροατήριο σε μια συναισθηματική, νοσταλγική ατμόσφαιρα με διάθεση ταξιδιάρικη και «φευγάτη» αναδεικνύοντας την έκταση του μουσικο-συναισθηματικού διαλόγου μέσα από την ένωση του ελληνικού και του πορτογαλικού λόγου. Οι στίχοι της Βούλγαρη γεμάτοι από βαθιά εσωτερικότητα και λυρισμό, μας καλούν να εξερευνήσουμε τις αόρατες γραμμές που συνδέουν τα όνειρα με τις επιθυμίες. Η μελωδία αέρινη, ευαίσθητη και ατμοσφαιρική, φέρνει έντονα στο προσκήνιο τη συναισθηματική φόρτιση των στίχων.

Το «Αν μπορούσα/Se eu pudesse» είναι το πρώτο από μια σειρά μουσικών δημιουργιών που αναδεικνύουν τη συνεργασία της Μαρίας Βούλγαρη με καλλιτέχνες διεθνώς.

Η συμμετοχή της Rita Dias, με την ιδιαίτερη ερμηνεία της, προσδίδει στην ερμηνεύτρια τη δυνατότητα να αναδείξει από τη δική της πλευρά τη μοναδικότητα του τραγουδιού, ενώ το δίγλωσσο στοιχείο αναδεικνύει την καθολικότητα του συναισθήματος που εκφράζεται μέσω της τέχνης.

Η Μαρία Βούλγαρη, που υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους του τραγουδιού, καταφέρνει για άλλη μια φορά να βάλει την προσωπική της σφραγίδα με έναν ευφυή τρόπο τόσο μουσικό-στιχουργικά όσο και ερμηνευτικά.

Την ενορχήστρωση του τραγουδιού υπογράφει ο καταξιωμένος στην Ελλάδα και διεθνώς κιθαρίστας και συνθέτης Δημήτρης Παπαγγελίδης.

Το τραγούδι «Αν μπορούσα / Se eu pudesse» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Spotify, Apple Music , Deezer, YouTube κ.ά.

Η συνάντηση αυτών των δύο ξεχωριστών καλλιτεχνών από διαφορετικά μουσικά background φέρνει στο προσκήνιο τη δύναμη της συνεργασίας και της αμοιβαίας έμπνευσης.

Σχόλιο της Μαρίας Βούλγαρη:

«Με την Rita Dias συνδεθήκαμε αμέσως, καθώς και οι δυο μας μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για τη μουσική. Το «Αν μπορούσα/Se eu pudesse», είναι μια προσωπική εξομολόγηση, και πιστεύω ότι η Rita με την ερμηνεία της, έδωσε στο τραγούδι μου, αυτό που ακριβώς έψαχνα: τη ζεστασιά και την αισιόδοξη μελαγχολία της Πορτογαλικής μουσικότητας που εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα.»

Σχόλιο της Rita Dias:

«Η συνεργασία με τη Μαρία ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ήταν σαν να ενσωματώσαμε δύο κόσμους, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, και να δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά μοναδικό. Συνδέθηκα απευθείας με την ψυχή του τραγουδιού, και ελπίζω το τραγούδι αυτό να αγγίξει τους ακροατές όπως ακριβώς με άγγιξε εμένα.»

Μουσική & στίχοι : Μαρία Βούλγαρη (Maria Voulgari)

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Παπαγγελίδης

Μίξη & Mastering: Θανάσης Γκίκας

Ηχογράφηση: Studio Mythos Thanasis Gkikas

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Κιθάρα: Δημήτρης Παπαγγελίδης

Βιολοντσέλο: Μαριλίζα Παπαδούρη-Παπαγγελίδη

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Τσεκούρας

Κρουστά : Στράτος Σαμιώτης

Ακορντεόν: Ηρακλής Βαβάτσικας

Drums : Στέφανος Παπαγγελίδης

Φωτογραφία: Inês Fonseca de Lima

Photo editing: Maria Voulgari

Se eu pudesse dançar no teu abraço.

Se eu pudesse cantar no teu olhar.

Se apenas me deixasses entrar na tua mente.

Se apenas me deixasses sentir o teu tocar.

Daria tudo para te ter, aqui ao pe de mim,

daria tudo se eu pudesse.

Daria tudo para viver, daria tudo para sentir,

tudo contigo se eu pudesse.

Για λίγο αν μπορούσα τη σκέψη σου ν ’αγγίξω.

Για λίγο αν μπορούσα στο βλέμμα σου να μπω.

Θαρρώ πως αγαπάω ό,τι έχασα πριν ζήσω

κι αυτό που κυνηγάω με κάνει να σιωπώ.

Αίνιγμα η μορφή σου, σκιά που αναστενάζει

στο φως της λησμονιάς να τη δω.

Σκοντάφτει, δραπετεύει, στο νου παραμονεύει,

αφήνομαι στα δίχτυα της κι εγώ.

If I could

If I could dance in your embrace.

If I could sing in your gaze.

If only you’d let me enter your mind.

If only you’d let me feel your touch.

I’d give everything to have you here by my side,

I’d give everything if I could.

I’d give everything to live, I’d give everything to feel,

everything with you if I could.

If only I could touch your thoughts for a moment.

If only I could enter your gaze for a moment.

I think I love everything I lost before I lived,

and what I’m chasing now makes me silent.

Your form is a riddle, a shadow that sighs,

I see her in the light of forgetfulness.

She stumbles, escapes, lurking in my mind,

I surrender to her web, just like you do.