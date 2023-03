Το νέο τους τραγούδι, κυκλοφόρησαν οι Walkman The Band. Ανέβηκαν στον ΚITT, ανέβηκαν στα στρογγυλοφάναρα και έφτασαν στην Disco για να μας θυμίσουν το τραγούδι που αγαπήσαμε μέσα από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, “Έλα να γυμνωθουμε Ντάρλινγκ”

“Είναι φάση το αγόρι” γιατί τότε είχε φάση και με ένα πεντοχίλιαρο σε έβλεπαν Ωνάση, μας λένε οι στίχοι τους. Μας ταξιδεύουν μέσα από ένα μαγικό βίντεο κλιπ στην δεκαετία του 80. Κάποιοι την ζήσαμε, κάποιοι την θυμόμαστε και κάποιοι την μαθαίνουμε! Στο ντύσιμο υπερβολικοί, κοινωνικά μαχόμενοι, Τσοβόλα δώστα όλα θα πληρώσουν οι επόμενοι. Μια ατάκα που θα μείνει…

Οι Walkman The Band που τους μάθαμε από το τραγούδι “Τι έγινε Κωστάκη”, αλλά και από τις ξεκαρδιστικές διασκευές τραγουδιών που κάνουν στο TikTok, παρουσιάζουν με εικόνα και ήχο την πιο μαγική δεκαετία. ΚITT, στρογγυλοφάναρο, ντισκομπάλα, ρούχα της δεκαετίας, αλλά και Γαρδέλης, Πίκουλα, Ψάλτης, Φίνου και πολλοί άλλοι αγαπημένοι σταρ της δεκαετίας του 80, σε ένα βίντεο κλιπ, ταξίδι στο χρόνο.

Μουσική: Γιώργος Θεοδοσιάδης

Στίχοι: Γιάννης Δαλιανίδης

Διασκευή/Στίχοι Ραπ: Walkman The Band

Το νέο τραγούδι κυκλοφορεί από την Heaven Music

Δεν είναι ωραίος αλλά μ’ αρέσει,

Δεν είναι ο τύπος του καμικάζι,

Με πάθος δίπλα την έχω πέσει,

Γιατί την βρίσκω σαν με κοιτάζει.

Κουφάθηκα ρε, άραξε, σου λέω πολύ την βρίσκω,

Ατάκες απ’ τα 80s που αράζαμε στη ντίσκο,

Κοπάνα για καφέ και για μπανάκι Φάληρο,

Στο δρόμο κόντρες κάναμε με το στρογγυλοφάναρο.

Το φλερτ και το καμάκι είχαν δικά τους είδωλα,

Θυμάσαι τον Γαρδέλη πως την έπεφτε στην Πίκουλα;

Γουστάραμε τους ήρωες της βιντεοκασέτας,

Τους πειρατές του ράδιο και της Μοτοσυκλέτας.

Του ιππότη της ασφάλτου έχω φτιάξει το στιλάκι,

Παράγγειλα φραπόγαλο και σκάει το γκομενάκι,

Της λέω hello baby do you like Greek kamaki;

Ελληνίδα είμαι ρε φίλε, δεν είδες; πίνω ουζάκι.

Ψώνιο η κατάσταση, η φάση είναι φευγάτη,

Το παίζω Καίτη Φίνου, όπως μίλαγε στον Ψάλτη,

Μπουφάν φοράω δερμάτινο και χαίτη το μαλλί,

Μπότα καουμπόικη κ παντελόνι Lee.

Ροκάδες, Μεταλλάδες, Σκυλάδες, Καρεκλάδες,

Φοράγαμε βρακί μαγιό, σηκώναμε γιακάδες,

Συχνάζαμε σε ουφάδικα, και λιώναμε στο τάβλι,

Και κάθε Πέμπτη βράδυ όλοι βλέπαμε τον Γκάλη.

Είναι φάση το αγόρι (είναι φάση),

Είναι φάση το παιδί (το παιδί),

Το γουστάρω κι ένα έχει σημασία,

Να τη βρούμε με το αγόρι (πω πω φάση),

Να τη βρω με το παιδί (το παιδί),

Και να πέσουμε τα δυο μας σε αφασία.

Δεν είναι γόης μα έχει κάτι,

Δεν με προσέχει κ όλο τα πίνει,

Τον έχω βάλει όμως στο μάτι,

Γιατί με φτιάχνει και μου τη δίνει.

Είναι φάση το αγόρι γιατί τότε είχε φάση,

Και μ’ ένα πεντοχίλιαρο σε έβλεπαν Ωνάση,

Θα πάμε με τον Μπίλια ρε, μια βόλτα από το δισκάδικο,

Και λέμε να αράξουμε μετά στο φαστφουντάδικο.

Θα κοιμηθεί ο γέρος σου για την κοπανήσεις;

Θα πάμε Μπαρμπαρέλα ρε, κοίτα να μη με στήσεις,

Τώρα βλέπει Dallas, μετά έχει Δυναστεία,

Και έγραψε στο βίντεο Τόλμη και Γοητεία.

Φόρεσα το walkman μου και ακούω κασετούλα,

Έλα άμα γουστάρεις να αράξουμε στην ζούλα,

Θα κάνουμε όμως τίποτα ή θα βαρεθούμε;

Θα ακούσουμε George Michael, έλα θα την βρούμε.

Μπλέκ, Μανίνα και Σούπερ Κατερίνα,

Μπίγαλη ακούγαμε το Ρίνα Κατερίνα,

Μιχάλη Ρακιντζή και Jackson Μιχαλάκη,

Μαντόνα, Βίσση, Πανταζή κ οι Κνίτες Θεοδωράκη.

Στο ντύσιμο υπερβολικοί, κοινωνικά μαχόμενοι,

Τσοβόλα δωσ’ τα όλα, θα πληρώσουν οι επόμενοι,

Τα σπάμε στα σκυλάδικα όλη την εβδομάδα,

Ρε ο λαός καψούρα θέλει, σπάει πιάτα όλη η Ελλάδα.

Είναι φάση το αγόρι (είναι φάση),

Είναι φάση το παιδί (το παιδί),

Το γουστάρω κι ένα έχει σημασία,

Να τη βρούμε με το αγόρι (πω πω φάση),

Να τη βρω με το παιδί (το παιδί),

Και να πέσουμε τα δυο μας σε αφασία.