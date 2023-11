«Χορός: We are Here Prepared for Tragedy»: Μια παράσταση στα όρια της διάλεξης, του χορού, της συναυλίας και του θεάτρου για τις τραγωδίες που αξίζει να ζούμε και εκείνες που δεν αξίζει να ζούμε. Εκκινώντας από τους χορούς των αρχαίων τραγωδιών, η παράσταση θέτει σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη συλλογική δράση και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει κριτικές παρεμβάσεις, να διεκδικεί την κοινωνική αλλαγή και να απαιτεί το αδύνατο. Πρωταγωνιστής της παράστασης είναι ο ΧΟΡΟΣ.

Η χορογράφος Σοφία Μαυραγάνη σε συνεργασία με την ομάδα των περφόμερ και υπό τους ήχους της μουσικής του Larry Gus στήνει έναν αιρετικό χορό για τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία. Χορικά τραγωδιών και απόψεις σημαντικών διανοητών/-τριών της εποχής μας συνθέτουν ένα ενιαίο, συλλογικό και ταυτόχρονα πρωτότυπο κείμενο. Μέσα από τη συνάντηση της υποκριτικής, του χορού, και της περφόρμανς, δημιουργείται ένα σώμα πολυφωνικό και ανομοιογενές που διεκδικεί, καταγγέλλει, προβληματίζεται, διχάζει και διχάζεται. Πώς το υποκείμενο διατηρεί την αυτονομία του και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζεται μέσα σε ένα σύνολο; Πώς λειτουργεί ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας και πώς ορίζεται το ποιος/ποια ανήκει στην ομάδα; Ποιου/ποιας η τραγωδία είναι άξια να θρηνηθεί;

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία: Σοφία Μαυραγάνη

Σύμβουλος δραματουργίας: Ειρήνη Μουντράκη

Επιστημονική συνεργάτιδα: Έλενα Τζελέπη

Καλλιτεχνική συνεργάτιδα: Μιράντα Μανασιάδη

Μουσική: Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης)

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Επιμέλεια σκηνικού χώρου: Θάλεια Ιωαννίδου

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Φωτογράφος παράστασης: Θεόφιλος Τσιμάς

Βίντεο παράστασης: Χρήστος Συμεωνίδης

Διανομή (με αλφαβητική σειρά)

Αντώνης Αντωνόπουλος, Μαρία Βούρου, Νέγρος του Μοριά (Kevin Ansong), Μαρία Τσιμά, Αντιγόνη Φρυδά, Τζωρτζίνα Χρυσκιώτη, Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης)

Πρεμιέρα : Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00.

Εθνικό Θέατρο

Πειραματική Σκηνή Νέων Δημιουργών