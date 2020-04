“Helping Hand” λέγεται το νέο κομμάτι της μπάντας από την Αθήνα. Εν μέσω καραντίνας, οι Whereswilder δημοσιεύουν το νέο τους video clip, στέλνοντας μέσω των λογαριασμών τους στα Social Media το δικό τους μήνυμα για την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε:

«Το τραγούδι αυτό έχει να κάνει με κάτι που όλοι χρειαζόμαστε: ένα χέρι βοηθείας που θα μας κρατήσει σώφρονες και ψυχικά υγιείς (ας σιγουρευτούμε απλά πρώτα πως είναι πλυμένο σωστά).

Το αφιερώνουμε σε όσους αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να κρατήσουν απόσταση από τους δικούς τους ανθρώπους αλλά και σε όσους εργάζονται ανιδιοτελώς για να προσφέρουν βοήθεια όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Μόλις όλο αυτό κοπάσει, ελπίζουμε ο κόσμος να σταματήσει να θεωρεί την ανθρώπινη αλληλεπίδραση κάτι το δεδομένο. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο που θα έχουμε μαζί για να μοιραστούμε όλα όσα κρατάμε μέσα μας. Ας γίνουμε όμως και καλύτεροι ακροατές των όσων έχουν οι γύρω μας να πουν».

To μήνυμα αυτό συνοψίζει τα όσα πραγματεύονται οι στίχοι του “Helping Hand”: την ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις, τα social anxieties που βιώνουν οι άνθρωποι του σήμερα καθώς και την τάση τους να μην μιλούν ποτέ για αυτά, ούτε καν στους δικούς τους ανθρώπους.

Τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του video clip επιμελήθηκε το ίδιο το συγκρότημα με τη βοήθεια της Δάφνης Λάζου (Daphne And The Fuzz). Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν για το βίντεο του “Show and Tell” (2017).

To “Helping Hand” αποτελεί το δεύτερο ολοκληρωμένο δείγμα από τον επερχόμενο, τρίτο δίσκο των Whereswilder. Είχε προηγηθεί το single “Hold Up” τον περασμένο Οκτώβριο, το οποίο βρέθηκε σε πολλές λίστες ραδιοφωνικών σταθμών ενώ συμπεριλήφθηκε και στην έντυπη έκδοση του Relix Magazine στις ΗΠΑ.

If you get the notion that you’re dead inside

If you’re sorry for yourself you don’t even try

If the rain comes pouring out of the sky

I’ll be dropping over to your favourite bar

You can get it off your chest or tell me a lie

When the night is over I’ll give you a drive

I know that you’d do the same thing for me

‘Cause I don’t want to be around waiting for you all the time I don’t want to know what you’re doing every night

I just want to be a friend a bit of a helping hand

If you get the notion that you’re out of time

You feel jealous of the world that put you aside

Still the rain comes pouring out of the sky

You gotta be careful where you’re standing

Cause I don’t want to be around waiting for you all the time I don’t want to know what you’re doing every night

I just want to be a friend a bit of a helping hand

Start a conversation gotta be cool

Give it a little while and take your time is what you need to do

You’ll have to trust somebody and get a little closer too