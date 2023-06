Η δισκογραφική επιστροφή των Xaxakes με κυρίαρχη την ξεχωριστή φυσιογνωμία και και την ιδιαίτερα γοητευτική φωνή του Γιάννη Νάστα, είναι ένα γεγονός άξιο να τραγουδηθεί, να χορευτεί και να διαδοθεί!

Ο Γιάννης Νάστας μετά από μεγάλο διάστημα δισκογραφικής αποχής αλλά έντονης δημιουργικότητας, επιστρέφει και ανεβάζει ξανά στον αέρα τους Xaxakes με μια σειρά από singles τα οποία θα κυκλοφορήσουν ως ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο album το φθινόπωρο.

Η πρώτη κίνηση έγινε με το συναρπαστικό νέο κομμάτι με τίτλο “I’ll Fall in Love” που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, η ηχογράφηση και παραγωγή του οποίου έγινε στο Λονδίνο και κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά μέσα από την Better in Paradise.

Το δεύτερο και ολοκαίνουργιο single με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Νησί”, μόλις κυκλοφόρησε. Το “Νησί” είναι φτιαγμένο για να τραγουδηθεί στις παραλίες της Ελλάδας, φέροντας την αύρα του καλοκαιριού, και φλερτάροντας με την ομορφιά και την έξαψη του νεανικού έρωτα. Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά μέσα από την Better in Paradise.

Πανκ και έρωτας. Ουρλιαχτά και φιλιά. Vives!