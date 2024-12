O Yellow Red κυκλοφορεί το δεύτερο του single “Take me Away” μέσα από το ντεμπούτο του άλμπουμ “My Little Words” που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2025 από την Make Me Happy records.

Yellow Red ονομάζεται το αγγλόφωνο προσωπικό synth pop project του Στέφανου Μανούση, ιδρυτικού μέλους του shoegaze – dream pop σχήματος Sugar for The Pill.

Το “Take Me Away” «ζωγραφίζει» μια εικόνα κάποιου που στέκεται στο σταυροδρόμι της απόγνωσης και της ελπίδας και αντανακλά μια έντονη επιθυμία να αφήσει πίσω την τρέχουσα πραγματικότητα, αναζητώντας παρηγοριά ή ανανέωση σε διαφορετικό μέρος, χρόνο ή συναισθηματική κατάσταση.

Οι στίχοι είναι συναισθηματικά φορτισμένοι και αποτυπώνουν θέματα αποξένωσης, ευγνωμοσύνης και ελπίδας για μια νέα αρχή.

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Στέφανο Μανούση και τον Άλεξ Μπόλμπαση που έκανε και τις μίξεις. Το mastering έγινε από τον Ηρακλή Βλαχάκη.

My face is leaving me.

Words they’re never there for me.

And I see my reflection οn a window.

A whisper stays beneath my breath.

Take me away, take me away, take me away, up to another day.

Take me away, take me away, up to another day.

Thank you for the voice, the eyes and the memories.

Take me away, take me away, take me away, up to another day.

Take me away, take me away, up to another day.

Take my hand.

Save your words.

Where does luck come from?

Take me away, take me away, take me away, up to another day.

Take me away, take me away, up to another day.

Take me away, take me away, up.

to another day