Οι Youth Valley παρουσιάζουν το νέο τους video “Jean Moreas” μέσα από το από το άλμπουμ τους, “Lullabies For Adults” που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2023 από την Make Me Happy Records (Europe) και την Shelflife Records (USA).

To Jean Moreas μιλά για τις σκέψεις ενός παιδιού που χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα και ροπή στην τέχνη, το οποίο τα κοινωνικά σύνολα καταπιέζουν να προσαρμοστεί στην ομοιογένεια και τη νοοτροπία ενός τυποποιημένου «λειτουργικού πολίτη», αδιαφορώντας για την ψυχική του υγεία και ανάγκη έκφρασης. Το βίντεο είναι μια ωδή στις συναυλίες, τους ανθρώπους που παρίστανται σε αυτές και τα όνειρα που μοιράζονται καλλιτέχνες και κοινό παρέα μέσα από τη μουσική.

Οι Youth Valley έχουν μέχρι στιγμής αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές για το ντεμπούτο άλμπουμ τους το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω crowdfunding και έγινε σε παραγωγή των ίδιων, μαζί με τον καταξιωμένο indie μουσικό παραγωγό Άλεξ Μπόλπαση.

Tired of using my head

Trying to prove there’s a meaning

Feeling the weight of the bed

Can’t tell the floor from the ceiling

Teachers were waiting for me

Parents were dimming the windows

How could I make them all leave?

Thinking they all had their reasons

Killing my pride was the game

Left like a flower to wither

Feeling the world and the weight

Can’t tell the waking from dreaming