Ο Κώστας Εφέπουλος, μας χαρίζει ακόμα μια διαχρονική μελωδία με τον ιδιαίτερο προσωπικό του στύλ.

Οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται πάλι για τους Zante Dilemma στην πιο περίοπτη θέση πιστεύοντας οτι μέσα από αυτές ανακαλύπτουμε τα οριά μας καί το νόημα της ζωής.

Το συγκεκριμένο τραγούδι που τιτλοφορείται “Δέσποινα” αποκαλύπτει οτι μόνο η τέχνη της μουσικής σε συνδυασμό με την ποίηση δίνουν ζωή σε οτι δέν έχει ζωή, και θάνατο σε οτι είναι αθάνατο

Στίχοι – Mουσική : Κώστας Εφέπουλο

Executive producer : Παύλος Χριστοδούλου

Έχει νυχτώσει ξανά

και στο δωμάτιο σου έμεινες μόνη

Δαχτυλικά αποτυπώματα παλιά

Στο κομοδίνο στη σκόνη

Εχει νυχτώσει ξανά

Ψάχνεις κουράγιο να βρείς τα χαμένα

Παλιά αντικείμενα φαίνονται ξένα

Ραγισμένα

I’ll wipe your tears away

Wait for your favorite day

To come along

I’ll clear the clouds in the sky

Give me a reason to die

Cause you’re not there

Εχει νυχτώσει ξανά

Και είναι τα χνώτα σου πάνω στο τζάμι

Το δαχτυλό σου χαράζει ”Σ’αγαπώ θέλω να φύγω απο εδώ”

Εχει νυχτώσει ξανά

Στο κινητό σου καμμένη η οθόνη

Τα εισερχόμενα μυνήματα πολλά

Μα είναι θολά…