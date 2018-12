Christmas Train Blues με τους Dilemma, στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express…

Η Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ και οι Dilemma σας προσκαλούν σε δύο εορταστικές βραδιές στις 25 και 26 Δεκεμβρίου στις 21.30 στο μοναδικό σκηνικό του Μουσικού Βαγονιού Orient Express.

Παραδοσιακά κάλαντα και γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, όπως Jingle bell rock, Let it snow, Santa baby, Santa Claus is coming to town, Winter wonderland, Feliz Navidad κ.ά. φιλτράρονται από το ντουέτο των Dilemma και διασκευάζονται με κέφι και μουσική διάθεση για σαξόφωνο, κιθάρα, πιάνο και φωνές.

Φορέστε τα γιορτινά σας και αφεθείτε στη μαγεία των Χριστουγέννων!

Οι Dilemma είναι:

Σωτήρης Τράγκας: φωνή, σαξόφωνo, φυσαρμόνικες, πιάνο

Πόπη Νταλαχάνη: φωνή, ακουστική κιθάρα, loops

Τρίτη 25/12 & Τετάρτη 26/12/2018

στις 21:30

ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ-ΘΕΑΤΡΟ «το Τρένο στο Ρουφ»

Μουσικό Βαγόνι Orient Express

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

10’ με τα πόδια από το ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός

Τηλ. 210 5298922

Γενική Είσοδος 14€

προαιρετικά κρασί:3,5 € / ποτό: 6€ / φαγητό από 4€

Ηλεκτρονική προπώληση: www.viva.gr