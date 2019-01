Η Courtney Barnett για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, τον Μάιο!

Η υπέροχη Courtney Barnett, ίσως η πιο ταλαντούχα και συναρπαστική γυναικεία παρουσία στη νεώτερη γενιά της indie-rock μουσικής, για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, την Πέμπτη 16 Μαΐου, στο Fuzz Live Music Club!

Αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα κορυφαία ονόματα της σύγχρονης, πάντα σπουδαίας, Αυστραλέζικης σκηνής, έχει γράψει μερικά από τα πιο όμορφα και πνευματώδη κομμάτια των τελευταίων δέκα ετών (από το “Avant Gardener”, το “Pedestrian At Best” και το “Depreston” μέχρι το “Nameless, Faceless” και το “City Looks Pretty”) και στο μοναδικό “History Eraser”, το κομμάτι που την έκανε ευρύτερα γνωστή, έχει γράψει τον στίχο “…and in the taxi home, I‘ll sing you a Triffids song!” Χρειάζεστε περισσότερα;

Κάτοχος δεκάδων βραβείων, με υποψηφιότητες για Grammy και BRIT, με κοινό και κριτική στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, η φήμη της Barnett έχει εκτοξευθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη, κάτι πρωτοφανές για έναν νέο καλλιτέχνη!

Τραγουδίστρια, συνθέτης, στιχουργός και κιθαρίστρια, έχει καταφέρει να ενώσει την εύστοχη και βαθιά αντίληψη του κόσμου με μια σκληρή αυτοαναφορικότητα στους στίχους της. Το καταπληκτικό ντεμπούτο της, “Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Think”, το 2015, γνώρισε αναπάντεχη επιτυχία.

Ο Τύπος την χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο ευφυείς και αυθεντικές συνθέτριες σε κάθε είδος μουσικής», με τα πανέξυπνα τραγούδια της να θεωρούνται ως «επίθεση γλυκόπικρου χιούμορ με στίχους που θυμίζουν έως και Dylan» –και αυτά είναι μερικά από τα πιο μετριοπαθή σχόλια.

Το 2017, κυκλοφόρησε μαζί με τον φίλο της Kurt Vile, το ενδοσκοπικό και πανέμορφο “Lotta Sea Lice” που δεν έλειψε από καμία λίστα με τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς. Κάτι που συνέβη και το 2018, με το πολυαναμενόμενο δεύτερο album της, “Tell Me How You Really Feel”, το ίδιο έντονο, πνευματώδες αλλά προσωπικό και πολιτικό.

Η ίδια, επί σκηνής, δεν… χαρίζεται στην κιθάρα της και με μία από τις καλύτερες rhythm sections στη σύγχρονη rock σκηνή, οι συναυλίες της είναι πλέον σημείο αναφοράς!

