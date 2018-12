Οι Dropkick Murphys για μία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, τον ερχόμενο Ιούνιο!

Shipping up to Greece again folks!

Οι Dropkick Murphys επιστρέφουν, για να ισοπεδώσουν ό,τι άφησαν όρθιο την τελευταία φορά που επισκέφτηκαν τη χώρα μας!

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (Βελλίδειο) της Θεσσαλονίκης, το αγαπημένο του ελληνικού κοινού Celtic punk συγκρότημα έρχεται να προκαλέσει συναυλιακό πανικό, στην αρχή του καλοκαιριού.

Η μπάντα από τη Βοστώνη, με τις πιο ψυχωμένες live εμφανίσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω, υπόσχονται στους χιλιάδες Έλληνες fans μία καταιγιστική εμπειρία! Όπως κάθε φορά.

Δυνατά φωνητικά, ακατάπαυστη ενέργεια πάνω στη σκηνή, αστείρευτη δυναμική και μία έκρηξη αδρεναλίνης άνευ προηγουμένου, συνθέτουν ένα κορυφαίο συναυλιακό σκηνικό.

Οι Dropkick Murphys συγκροτήθηκαν το 1996 στο Quincy της Μασαχουσέτης, στην άνθιση του underground. Δύο χρόνια μετά κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους, θρυλικό δίσκο “Do or Die”. H φυγή του Mike McColgan έφερε τον Al Barr πίσω από το μικρόφωνο και το δεύτερο studio album τους “The Gang’s All Here”. Ακολούθησαν ριζικές αλλαγές, οι Murphys, ωστόσο, δεν θυσίασαν ποτέ τίποτα από όσα τους έκαναν αυτό που είναι σήμερα.

Παντρεύοντας τον παραδοσιακό punk σκελετό με όργανα όπως πιάνο, φλογέρα, φλάουτο, γκάιντα, ακορντεόν, μαντολίνο και φυσαρμόνικα, δημιούργησαν ένα ακαταμάχητο μίγμα που τους έφερε στην κορυφή. Τα “Rose Tattoo”, “I’m Shipping Back to Boston” και “Johnny I Hardly Knew Ya” είναι μόνο μερικά μόνο από τα δεκάδες τραγούδια τους, που προκαλούν ντελίριο σε κάθε τους show.

Το καλοκαίρι του 2019 ξεκινάει ιδανικά, με τους Dropkick Murphys να επιστρέφουν στην Ελλάδα!

Athens talk to you soon…

Ετοιμαστείτε… The boys are back!

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» (Βελλίδειο)

Θεσσαλονίκη

Η προπώληση θα ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο.