Οι James για ένα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, μία μέρα πριν την καλοκαιρινή τους εμφάνιση μαζί με τον Iggy Pop στο Release Festival 2019!

Οι James, μία από τις πιο αγαπημένες μπάντες του ελληνικού κοινού, επιστρέφουν στη χώρα μας έχοντας κυκλοφορήσει το καλύτερο album της μεγάλης καριέρας τους, για να αποδείξουν πως η σχέση τους με εμάς παραμένει μοναδική! Το συγκρότημα από το Manchester θα εμφανιστεί το Σάββατο 8 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2019 και σε μια βραδιά μαζί με τον μεγάλο Iggy Pop!

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου, οι James θα εμφανιστούν στο Fix Factory of Sound Open Air, στη Θεσσαλονίκη!

Γνωστοί για το ότι αλλάζουν το set list τους κάθε βράδυ, θα μας προσκαλέσουν να τραγουδήσουμε μαζί τους τραγούδια όπως τα “Laid”, “Getting Away With It”, “Sometimes”, “Come Home”, “Born of Frustration”, “She’s a Star”, καθώς και μερικά από τα νεώτερα hits τους, όπως το “Coming Home Pt 2″ και το αγαπημένο του κοινού “Many Faces”, που αποδεικνύουν τον λόγο που αυτή η μπάντα συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία της 35 και πλέον χρόνια μετά το ξεκίνημά της, κατορθώνοντας να ηχεί αναζωογονημένη και πιο ζωντανή από ποτέ.

Ο τελευταίος δίσκος τους, “Living In Extraordinary Times”, που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, έχει γίνει δεκτός με εξαιρετικές κριτικές. «Το 15o album τους είναι πιθανότατα το καλύτερό τους», έγραψε ο Observer. Το ίδιο δείχνει να πιστεύει και ο Guardian, εντυπωσιασμένος από το πάθος και τις ξεκάθαρες απόψεις των James. «Το προηγούμενο album τους αποτέλεσε την μεγάλη επιτυχία τους και η συνέχεια με αυτό δείχνει την ίδια αυτοπεποίθηση και δυναμική, γεμάτο οργή για την εποχή του Trump και του Brexit. Είναι αξιοθαύμαστο, αλλά το 15ο album είναι μάλλον και το καλύτερο στην καριέρα τους!»

Είναι εξαιρετικά σπάνιο για μία μπάντα με τόσα χρόνια πορείας στις πλάτες της να παρουσιάζει μία τόσο καλή και ολοκληρωμένη δουλειά, που να έχει απόλυτη επαφή με το σήμερα, μουσικά και θεματικά. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα όνομα που από το ξεκίνημά του στο Manchester, το 1982, έγινε γρήγορα γνωστό, αποκτώντας ένα πολυπληθές κοινό αλλά και διάσημους φίλους, όπως ο Morrissey, o Johnny Marr και ο περίφημος Brian Eno, που αργότερα έμελλε να αναλάβει την παραγωγή στις γνωστότερες κυκλοφορίες τους.

Η σχέση τους με την Ελλάδα και το κοινό της είναι γνωστή, εδώ και πολλά χρόνια, και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερωτική. Ελάχιστες μπάντες έχουν αγαπηθεί στη χώρα μας όσο οι James και οι λόγοι είναι προφανείς. Από το 2001, όταν πρωτοεμφανίστηκαν εδώ, μέχρι και σήμερα αυτή η σχέση αντέχει στον χρόνο, ανανεώνεται σε κάθε νέα επίσκεψή τους και δείχνει να μην έχει ημερομηνία λήξης!

«Όταν βλέπεις τους James στη σκηνή, βλέπεις ότι εξακολουθούμε να αποτελούμε έναν ζωντανό οργανισμό. Μεγαλώνουμε, κινούμαστε, αλλάζουμε. Δεν έχουμε απομείνει πολλές μπάντες που συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό» –Tim Booth

H προπώληση των εισιτηρίων για τις 8 Ιουνίου στο Release Athens 2019 συνεχίζεται προς 42 ευρώ. Διατίθεται και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 100 ευρώ.

Όπως προαναφέραμε, οι James θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στο Fix Factory of Sound Open Air. Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 1/2, προς 30 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 55 ευρώ (δύο εισιτήρια) και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Επίσης, θα διατεθεί μικρός αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 70 ευρώ. Η διάθεση για τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεκινάει άμεσα, με τα εξής προνόμια:

Προτεραιότητα εισόδου στον χώρο την ώρα της συναυλίας

Μία μοναδική ευκαιρία για την παρακολούθηση τριών τραγουδιών στο soundcheckτου συγκροτήματος

Ένα 15λεπτο Q&A session με ερωτήσεις από την πλευρά των κατόχων VIP εισιτηρίων προς τα μέλη της μπάντας

Ένα αποκλειστικό δώρο από την μπάντα

Αναμνηστικό πάσο της συναυλίας

Μία εβδομάδα πριν το show, θα αποσταλεί email προς όλους τους κατόχους VIP εισιτηρίων, με τις ακριβείς λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα.

