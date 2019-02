Ηλεκτρικά riffs σε ένα μείγμα ψυχεδέλειας από τους Monster Magnet!

Γράφει η Τζίνα Παπαμιχαήλ

Φωτογραφίες: Χαρά Γερασιμοπούλου

Μπορεί οι Monster Magnet να έχουν τιμήσει με την παρουσία τους τη χώρα μας ουκ ολίγες φορές και μπορεί να ήταν πρώτη φορά που κατάφερα να τους δω live, σίγουρα πάντως φαίνεται πως οι λάτρεις του hard rock / stoner συνεχίζουν να τους παρακολουθούν και εκείνοι με την σειρά τους να ανταποκρίνονται στο ενδιαφέρον τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ταξιδεύοντας μας με τα ηλεκτρικά τους riffs σε ένα μείγμα ψυχεδέλειας και βαθιάς ανελέητης ροκιάς του δρόμου.

Οι πόρτες του Piraeus Academy το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου άνοιξαν στις 19:00 αλλά μέχρι και τις 21:00 που εμφανίστηκαν ως special guest οι Full House Brew Crew o κόσμος ήταν ανησυχητικά ελάχιστος, γεγονός που ανετράπη αργότερα, λίγο πριν βγουν στην σκηνή οι Monster Magnet -χωρίς και πάλι να έχει γεμίσει το venue, όμως με τόσο κόσμο, όσο χρειαζόταν για να ευχαριστηθούμε το θέαμα.

Oι Full House Brew Crew είναι ένα τετραμελές σχήμα που ιδρύθηκε το 2009 και στο οποίο ηγείται ο Βαγγέλης Kαρζής, μπασίστας των Rotting Christ. Η μπάντα έπαιξε συνολικά περίπου 35 λεπτά, με κομμάτια από τα δυο άλμπουμ που έχουν στο ενεργητικό τους, το “Bet it all” και το “Me against You”. Ο ήχος τους κινείται ανάμεσα σε heavy rock με southern στοιχεία και αρκετό groove και φαίνεται πως υπάρχουν οι προδιαγραφές για να ταξιδέψει εκτός συνόρων.

Η παρουσία τους ήταν αξιοπρεπέστατη, η μπάντα φαινόταν δεμένη με ενδιαφέροντα και καλοδουλεμένα κομμάτια και η ώρα πέρασε πολύ ευχάριστα. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως είχα την αίσθηση περίπου από το δεύτερο μισό της ώρας, ότι ήταν σαν να άκουγα ένα συνεχόμενο κομμάτι και μου έλειψαν λίγο οι εναλλαγές στη μουσική τους.

Μετά από ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και κάποιες μπύρες υπό τον ήχο των Black Sabbath, οι Monster Magnet ανέβηκαν στη σκηνή στις 22:00 με πρώτο το “Dopes to Infinity” από το μακρινό 1995, ενώ ακολούθησε το “Rocket Freak” από τον πιο πρόσφατο δίσκο τους το “Mindfucker”.

Η μπάντα από το New Jersey με frontman τον Mr. Dave Wyndorf, μπορεί να μην χαιρέτισε λεκτικά την Αθήνα και το αθηναϊκό κοινό, γέμισε όμως με τον οut of this space ήχο της την αίθουσα και ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να λικνίζεται και να σιγοψιθυρίζει στίχους από τα “Radiation Day”, “Melt” και φυσικά το “Space Lord”, κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι ξεφώνιζαν κυριολεκτικά “mother fucker”! Στο σημείο αυτό πιστεύω κοινό και μπάντα έγιναν «ένα» και αυτό ίσως να ήταν πιο αυθεντικό από οποιοδήποτε άλλο καλωσόρισμα.

Η παρουσία του Mr. Dave μοναδική και, παρ’ όλες τις καταχρήσεις, είχε άπειρη ενέργεια, ενώ στα 62 του συνεχίζει να θυμίζει έφηβο και να δίνει ζωή στην μπάντα που η εμφάνισή της ήταν για ακόμη μια φορά άρτια. Το ένα κομμάτι διαδεχόταν το άλλο, αφήνοντας μια μοναδική ταξιδιάρικη αίσθηση, με πλούσια εφέ σε κιθάρα και φωνή. Μπασίστας, κιθαρίστες και ντράμερ έπαιζαν ατάραχοι και χαλαροί μελωδίες πολύπλοκες και δυνατές, χωρίς κανένα ποζέρικο ύφος ροκ σταρ.

Πραγματικά, παρ’ ότι έπαιξαν συνολικά μαζί με το encore μόνο 13 τραγούδια, ήταν ότι έπρεπε και σε διάρκεια αλλά και σε ποιότητα για να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς από το κοινό. Φυσικά το live, πέρα από το “Space Lord”, απογειώθηκε και με το “Powertrip” που ήταν το πραγματικά τελευταίο κομμάτι της βραδιάς, όπου τραγούδι και χορός έδιναν και έπαιρναν. Προσωπικά πιστεύω ότι όσες φορές και να έρθουν στη χώρα μας, αξίζουν τα λεφτά τους και τον χρόνο μας, καθώς είναι από τους λίγους αυθεντικούς του είδους. Εις το επανιδείν λοιπόν.



