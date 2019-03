Morcheeba & Fontaines D.C. στο line up του Release Athens 2019

Οι υπέροχοι Morcheeba και οι Fontaines D.C., μία από τις πιο καυτές νέες μπάντες της indie / post-punk σκηνής, θα εμφανιστούν στο Release Athens 2019, την Κυριακή 16 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, μαζί με τους New Order και τον Johnny Marr!

Οι Βρετανοί Morcheeba, με βασικό χαρακτηριστικό την καθηλωτική, ζεστή και τόσο αναγνωρίσιμη μελωδική φωνή της πάντα γοητευτικής Skye Edwards και ιθύνοντα νου τον πολυοργανίστα Ross Godfrey, συνεχίζουν μία αξιοζήλευτα συνεπή πορεία που ήδη διαρκεί κοντά στα 25 χρόνια, χαρίζοντάς μας πανέμορφη μουσική και περιοδεύοντας ασταμάτητα.

Από το ξεκίνημά τους, το 1995 στο Λονδίνο, θεωρήθηκαν ως μία από τις κορυφαίες μπάντες του trip-hop ρεύματος, παρότι στηρίχτηκαν εξίσου στον ηλεκτρονικό ήχο, ενώ η pop αισθητική τους ξεκινάει από τα blues των 50s και την dub-reggae των 70s, φτάνοντας μέχρι το electro και το hip-hop των 80s και 90s, καθώς και το downtempo των 00s.

Γνώρισαν τεράστια επιτυχία με albums όπως τα “Big Calm” (1998), “Fragments of Freedom” (2000) και “Charango” (2002), πουλώντας εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο, και εξακολουθούν να συνδυάζουν κριτική αποδοχή και εμπορικότητα με πιο πρόσφατες δουλειές τους, όπως το “Blood Like Lemonade” (2010) και το περσινό “Blaze Away” (2018) που σήμανε τη θριαμβευτική επιστροφή τους μετά από πέντε χρόνια δισκογραφικής απουσίας, γεμάτο θετική ενέργεια και με το βλέμμα στο μέλλον.

Στις 16 Ιουνίου θα ακούσουμε και πάλι μερικά από τα καλύτερα και γνωστότερα κομμάτια τους, όπως τα “Trigger Hippie”, “The Sea”, “Blindfold”, “Shoulder Holster”, “Part of the Process”, “Rome Wasn’t Built in a Day”, “Otherwise”, “Enjoy the Ride”, “Undress Me Now”, “Blood Like Lemonade” και θα ξαναθυμηθούμε πως μπάντες σαν τους Morcheeba κάνουν τη ζωή ωραιότερη.

Οι Ιρλανδοί Fontaines D.C. είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο καυτές μπάντες των τελευταίων μηνών! Μετά την θριαμβευτική παρθενική εμφάνισή τους στην Αθήνα το χειμώνα, σειρά παίρνει η ηλιόλουστη πλατεία Νερού την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Η παρέα των πέντε νεαρών από το Δουβλίνο θα φέρει την συναρπαστική post-punk ακατέργαστη ορμή της, όπως ήδη αποτυπώθηκε στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο τους “Dogrel”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Απριλίου βάζοντας ήδη υποψηφιότητα για μια θέση στα albums της χρονιάς.

Με μια χούφτα καταπληκτικά singles και μια σειρά εμφανίσεων, πότε σε headline shows και πότε στο πλευρό των Shame (που επίσης θα απολαύσουμε στο Release Athens στις 8/6, παρέα με τον Iggy Pop και τους James) και των Idles, επανέφεραν το indie-rock στο προσκήνιο.

Με όλες τις σωστές επιρροές – από τον W.B. Yeats και τον Patrick Kavanagh μέχρι τον Shane McGowan και τους Pogues, και από τους Rolling Stones και τους Modern Lovers μέχρι τους Fall και τους Joy Division – οι Fontaines D.C. είναι από τις ελάχιστες μπάντες που έδωσαν υπόσχεση μεγαλείου με μόλις μερικά τραγούδια. Πολύ περισσότερο από trend της εποχής, έχουν τον νεανικό ενθουσιασμό, τη δύναμη και την ουσία που χρειάζεται το αληθινό rock’n’roll.

Γι’ αυτό, ακούγοντας κομμάτια σαν τα “Boys In The Better Land”, “Winter In The Sun”, “Hurricane Laughter”, “Big”, “Liberty Belle”, “Too Real”, “Chequeless Reckless” θα αισθανθούμε ξανά πως υπάρχει ελπίδα για την αγαπημένη μας μουσική και τον κόσμο, γενικότερα.

Όπως λένε οι ίδιοι “να είσαι αυτός που θες να είσαι κάθε ώρα και κάθε στιγμή”. H στιγμή είναι δική τους και εμείς θα τους δούμε ακριβώς την ώρα που πρέπει!

H πώληση των εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη ημέρα συνεχίζεται προς 42 ευρώ (ένα εισιτήριο) και 80 ευρώ (δύο εισιτήρια). Διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων προς 100 ευρώ.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876