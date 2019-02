“The Party Goes On”, με τον Πασχάλη στη Σφίγγα!

H μουσική σκηνή Σφίγγα παρουσιάζει τον Πασχάλη σε ένα πρόγραμμα με τίτλο “The Party Goes On“!

Ο Πασχάλης με την μπάντα του μας καλεί στη “Σφίγγα” τις Παρασκευές 15, 22 και 29 Μαρτίου, σε μία μουσική παράσταση με τα ωραιότερα και αγαπημένα τραγούδια του Πασχάλη από τους Olympians μέχρι και σήμερα!

Παρέα με τον Πασχάλη υποδεχόμαστε την Άνοιξη διασκεδάζοντας με τα ξεσηκωτικά του τραγούδια όπως τα “Αν μια μέρα σε χάσω”, “Παραδώσου λοιπόν”, “Ο τρόπος”, “Το σχολείο”, “Το μπαράκι”, “Ο Αλέξης”, “Μάθημα σολφέζ”, “Είσαι το ταίρι μου”, “Το κορίτσι του Μάη” και πολλά, πολλά άλλα!

Μαζί του στην κιθάρα και στο τραγούδι ο Stelios Mac και οι μουσικοί Αντώνης Πιτσολάντης (μπάσο – φωνητικά), Μιχάλης Λιαμής (τύμπανα) και Παναγιώτης Τσαλόπουλος (πιάνο – organ).

Αυτό το διάστημα, κυκλοφορεί ψηφιακά το album «Πασχάλης Live 2018 The Party Goes On», το οποίο περιέχει αγαπημένα τραγούδια, δικά του, των Olympians, αλλά και άλλων τραγουδιστών, που ερμηνεύει ο Πασχάλης στα live και τις συναυλίες του.

Παρασκευές 15, 22 και 29 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 22.30

Μουσική σκηνή Σφίγγα

Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής

(είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2114096149

Τιμή εισόδου στο μπαρ: 12 ευρώ με μπύρα ή κρασί