…”τα χέρια μας σφιχτά” σε μια βραδιά γεμάτη όμορφες μουσικές, με την Κατερίνα Μακαβού!

Γράφει η Ειρήνη Ζαβιτσάνου

Φωτογραφίες: Ματίνα Φουντούλη

Στην εκπνοή του 2018, ένα από αυτά τα βράδια ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που συνήθως θες να βγεις με πρόθεση είτε να αναπολήσεις τις όμορφες στιγμές της χρονιάς που φεύγει και να …αναθεματίσεις τις άσχημες, είτε να πιεις λίγο, τόσο όσο να δημιουργηθεί μια γλυκιά ζάλη, ώστε να πάψεις να σκέφτεσαι και να αφεθείς σε όμορφες μελωδίες και στίχους. Ένα από αυτά τα βράδια ήταν και εκείνο της 27ης Δεκεμβρίου που βρεθήκαμε στο Faust, για να απολαύσουμε την Κατερίνα Μακαβού. Μια από τις φωνές που έχουν ξεχωρίσει και μια παρουσία που σε κερδίζει αμέσως, καθώς διαθέτει αυτό το αβίαστο χαμόγελο και την καθαρή ματιά.

Η έναρξη έγινε λίγο μετά τις 23.00, όταν «Ο ληστής» και «η βόλτα», κομμάτια που περιέχονται στο νέο δίσκο της Κατερίνας που πρόκειται να κυκλοφορήσει, αποτέλεσαν το “ζέσταμα” για τη βραδιά που θα ακολουθούσε.

Το ρεπερτόριο περιείχε κομμάτια από τους δύο προηγούμενους δίσκους της Κατερίνας αλλά και αρκετά από το νέο δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα καθώς και άλλα από ξένο ρεπερτόριο. Πέρα από τις ακουστικές ερμηνείες, τα κιθαριστικά σόλο και οι εναλλαγές έδειχναν ένα πρόγραμμα καλά δουλεμένο.

Εκφραστική, λιτή και με βαθειά, αισθαντική φωνή, η Κατερίνα Μακαβού μας πρόσφερε απλόχερα μια βραδιά γεμάτη όμορφες μουσικές, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι σε κάθε τραγούδι έκανε ουσιαστικά βουτιά ως τα μύχια της ψυχής της χωρίς να υπάρχουν στιγμές που να χαρακτηρίζονται από έντονους παροξυσμούς και πομπώδες ύφος. Και μας άρεσε γι αυτό ακριβώς τον λόγο: έβγαζε συναίσθημα μέσα από την απλότητα της.

Και η βραδιά κυλούσε όμορφα, με την Κατερίνα να ερμηνεύει μετά το υπέροχο «Wonderful life» το «Πατησίων γωνία 316 και εγώ να βάζω τη ζωή μου σε τάξη…», αναμοχλεύοντας όμορφες μνήμες του παρελθόντος σε γειτονιές στα Πατήσια…

Αρκετά ήταν τα κομμάτια από το ξένο ρεπερτόριο που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα και η Κατερίνα τα ερμήνευσε με τη δική της ξεχωριστή χροιά και στυλ. “Why”, “By my side”, “Touch me” ενώ μας άρεσε ιδιαίτερα η ερμηνεία της στο “Dance me to the end of love”.

Μετά από ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, ακολούθησε το δεύτερο μέρος του προγράμματος. Η ώρα που όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία επιτέλους έφτασε καθώς οι πρώτες νότες από το τραγούδι «τα χέρια τους σφιχτά», άρχισαν να ακούγονται. Θα το κατέτασσα άνετα σε ένα από τα λεγόμενα top list του 2018. Κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο του περασμένου –πια– χρόνου και έκανε αμέσως αίσθηση., ο οποίος μένει και εργάζεται στο Λονδίνο και μας είναι γνωστός για τις παραστάσεις και τα live που έχει κάνει και είναι αφιερωμένα στον Παύλο Σιδηρόπουλο, ήταν στον χώρο από την αρχή σχεδόν του live, ανέβηκε στη σκηνή και αφού αστειεύτηκε λίγο με τους μουσικούς, τον απολαύσαμε στην γνωστή πλέον διασκευή που έχει κάνει στο «Άστα τα μαλλάκια σου». Κομμάτι που έχουμε όλοι αγαπήσει και με τη συγκεκριμένη διασκευή, το αγαπήσαμε λίγο παραπάνω!«Ο κόσμος τους» αποτέλεσε το φινάλε της μουσικής γιορταστικής βραδιάς και η τραγουδοποιός απέσπασε το πιο θερμό μας χειροκρότημα.

Σε έναν όμορφο και οικείο χώρο σαν αυτόν του Faust, θα θέλαμε ο ήχος να ήταν λίγο καλύτερος καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που η φασαρία γινόταν ενοχλητική και ο ήχος από τη σκηνή έφτανε αδύναμος και μη ικανοποιητικός στο κοινό.

Φεύγοντας, νιώθεις όμορφα που άκουσες live την τραγουδάρα «τα χέρια τους σφιχτά» και εύχεσαι να υπάρξουν κι άλλα τόσο δυνατά και ελπιδοφόρα τραγούδια που θα συνοδεύσουν τη νέα μας χρονιά…



