Πριν από έναν ακριβώς χρόνο, τη μέρα που η Μάγια θα γινόταν 23 ετών, ξεκίνησε το A Song For Maya: μια γιορτή με πολλή μουσική, καλλιτέχνες και σχήματα από πολλά διαφορετικά είδη, όπως ακριβώς άρεσε και σε εκείνη. Γιατί η Μάγια αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και τους ανθρώπους χωρίς όρους, πέρα από είδη, ετικέτες και διαχωρισμούς.

Ένα χρόνο μετά, στα 24α γενέθλιά της, ανακοινώνουμε το A Song For Maya Vol 2.0, που έρχεται στο Κύτταρο, γεμάτο αγάπη και νότες για εκείνη αλλά και όσους το έχουν ανάγκη.

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):

Fundracar, Grey River and the Smoky Mountain, It’s All About The Music, Λόλεκ, Μηνάς Τσίγκος (1550), Mindust, Sadahzinia, Τόλης Φασόης (Sharp Ties, Heroes), και Tony V (Special DJ Set).

Fundracar

Αντικαθεστωτικοί στον ήχο, δεν σνομπάρουν κανένα είδος μουσικής, αντίθετα συσπειρώνουν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δημιουργώντας ένα psych reggae παραλήρημα που σε συνδυασμό με την Punk αισθητική και ενέργεια της μπάντας σε απογειώνει!

Sadahzinia

Η πρωτοπόρα και εμβληματική Sadahzinia, η πρώτη γυναίκα στην ελληνική hip hop σκηνή (πρώην μέλος των Active Member), με 7 προσωπικά άλμπουμ, πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και κοινωνική δράση, έρχεται στο ASFM!

Minas Tsigos – Ethan Snow (1550 – Danger Angel)

Οι δύο φίλοι επιστρέφουν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2014 και την κοινή τους παρουσία στους Danger Angel, ένα από τα σημαντικότερα Hard Rock συγκροτήματα της τελευταίας 20ετίας στην Ελλάδα.

Grey River and the Smoky Mountain

Το φολκ συγκρότημα από την Αθήνα συνδυάζει αμερικανικά, ιρλανδικά και ευρωπαϊκά φολκ στοιχεία και είδη, από bluegrass και φολκ, μέχρι country και blues, συνδέοντας μουσικά ακούσματα και κόσμους.

Λολεκ

Ο Λόλεκ (Γιάννης Αναγνωστάτος) είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. Παίζει κιθάρα, μπάσο και τύμπανα, και το καλοκαίρι του 2009 κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ “Alone” (Inner Ear), με το οποίο ξεκινάει την προσωπική του δισκογραφία που αποτελείται απο 4 άλμπουμ.

Mindust

«Ένα μάτσο φλώροι από την Αθήνα» με το ίδιο ανεξήγητο πάθος για τη μουσική, ανεβαίνουν για δεύτερη φορά στη σκηνή του ASFM, φέρνοντας επιτέλους μαζί τους το ντεμπούτο release τους, “Show Gazebo”.

Special DJ Set by Tony Venieris

Μια βραδιά αφιερωμένη στη Μάγια, που μας άφησε τόσο τραγικά, βάναυσα δολοφονημένη, πριν 2 σχεδόν χρόνια. Αυτή τη φορά στο Κύτταρο, εκεί που έζησε όμορφες συναυλιακές στιγμές, διοργανώνουμε την ετήσια γιορτή με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Όπως ακριβώς άρεσε και σε εκείνη.

Γιατί η Μάγια αγαπούσε τη ζωή, τη μουσική και τους ανθρώπους χωρίς όρους, πέρα από είδη, ετικέτες και διαχωρισμούς.

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ (προπώληση & ταμείο).

Προπώληση: αποκλειστικά στο www.123tickets.gr

* Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου όσων στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που βιώνουν το πένθος και την απώλεια.

Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε θερμά.

Το 123tickets.gr παρέχει τις υπηρεσίες του επίσης αφιλοκερδώς, χωρίς επιβάρυνση στην τιμή του εισιτηρίου.