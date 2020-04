«Από τα υπόγεια της Τριάντη, το μουσικό πριόνι, συνοδευόμενο από πιάνο, samplers και αναλογικά synthesizers, στα χέρια του Νίκου Γιούσεφ μεταμορφώνεται από όργανο σε φωνή. «Απόκοσμη παιδική φωνή», «φωνή των Σειρήνων» ή «των castrati», όπως την έχουν κατά καιρούς χαρακτηρίσει, σκαρφαλώνει με άνεση στα τονικά ύψη, εκεί που η ανθρώπινη φωνή, για να φτάσει, πρέπει να καταβάλει μεγάλη δύναμη και προσπάθεια.»

Έναν χρόνο μετά από τις δύο sold out συναυλίες που έδωσαν οι τρεις συντελεστές, Νίκος Γιούσεφ, Ειρήνη Τηνιακού και Γιώργος Κατσάνος, στο υποσκήνιο της αίθουσας Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κυκλοφορούν οι ηχογραφήσεις που ακολούθησαν με τίτλο “Adagios from the Underground”.

Με βάση το μουσικό πριόνι και τις δυνατότητές του επιλέχθηκαν γι’ αυτό το άλμπουμ κομμάτια όπως η άρια “Erbarme Dich, Mein Gott” από το ορατόριο «Τα κατά Ματθαίον Πάθη» του J. S. Bach, το “Ave Maria” από το “Ellens Gesang III” του Fr. Schubert, το “Music for a while” του H. Purcell, καθώς επίσης και χορωδιακά έργα όπως το “Lacrimosa” από το “Requiem Mass” του W. A. Mozart και το 1o μέρος (Grave) από το “Stabat Mater Dolorosa” του G. B. Pergolesi. Το “Vocalise” του S. Rachmaninov επίσης εκτελείται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο από το μουσικό πριόνι, εφόσον μάλιστα είναι τραγούδι χωρίς λόγια. Επιλέχθηκαν επίσης δύο ελληνικά έργα, το «Ίνα τι» του Ιωάννη Πλανήτερου, καθώς και το ορχηστρικό «Η Τράτα» από το λαϊκό μπαλέτο «Η Θάλασσα» του Νίκου Σκαλκώτα. O Γιώργος Κατσάνος σε τρία ambient κομμάτια που είναι μοιρασμένα στο άλμπουμ πραγματικά μας ταξιδεύει στον μυστηριώδη, εκπληκτικό μουσικό κόσμο του “Adagios from the Underground”.

Η ηχογράφηση έγινε τον Ιανουάριο 2020 στο Praxis Studio από τον Χρυσόστομο Καραντωνίου και τον Κώστα Παρίσση. Η μίξη έγινε από τον Νίκο Γιούσεφ και το mastering από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο. Τα “Underground World”, “In the Deep” και το “Wolfgang’s Dream”, ηχογραφήθηκαν ζωντανά από τον Πέτρο Πετρόπουλο στις 19 Απριλίου 2019 στο υποσκήνιο της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Αθηνών.

Το artwork και η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Βασίλη Παπαδάτου. Οι φωτογραφίες στο εσωτερικό είναι του Χάρη Ακριβιάδη.

Το άλμπουμ “Adagios From The Underground” κυκλοφορεί ψηφιακά και σε διπλό βινύλιο από την Underflow Records.