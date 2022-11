Η All Right band ανεβαίνει για μια μοναδική μουσική παράσταση, στη σκηνή UpStage του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου. Η πιο εκρηκτική Blues band της Αθήνας, έρχεται να μας μεταφέρει στις γειτονιές του Μισισιπή και της Νέας Ορλεάνης με έναν άκρως ηλεκτρικό ήχο, φλερτάροντας ενίοτε με θρυλικά τραγούδια της rock και της rock’n’roll σκηνής. Το τρένο των All Right ξεκινάει από τον Robert Johnson, σταματάει στους Muddy Waters και Elmore James, κάνει μια παράκαμψη στη γειτονιά του Rory Gallagher και του Jimi Hendrix και φτάνει μέχρι τους BB King, Albert King, Eric Clapton και Joe Bonamassa.

Η ξεχωριστή ερμηνεία του Δημήτρη Λάιου και η κιθαριστική performance του Δημήτρη Νίτη αποδίδουν με σεβασμό και δυναμική τα διαχρονικά αυτά τραγούδια.

Οι All Right είναι:

Δημήτρης Λάιος – φωνή, κιθάρα

Δημήτρης Νίτης – κιθάρες

Ανδρέας Σαρδέλης – μπάσο

Μάνος Παναγιώταρης – τύμπανα

Βαγγέλης Καραπέτρος – πλήκτρα

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο – UpStage

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 21 0931 5600

Eισιτήρια: Από 10 ευρώ. 5 ευρώ μπύρα/κρασί

Προπώληση: viva.gr