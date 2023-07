Το «Growing Out Of» είναι το πρώτο E.P. των Amalia & The Architects και αποτελεί µία συλλογή τραγουδιών που συγκεντρώνει αποσπάσµατα τόσο εφηβικά όσο και ενήλικα, σε µια µελωδική, coming of age αφήγηση.

Οι Amalia & The Architects είναι το solo πρότζεκτ του τραγουδοποιού Amalia, µε ήχο που συνδυάζει indie rock, folk και pop στοιχεία.

Το E.P. αποτελείται από πέντε τραγούδια με το Νίκο Αγγλούπα στην παραγωγή, όλα τους µε ατµόσφαιρα έντονα ονειρική – ξεκινά άλλωστε µε το στίχο: My head knows dreams before I fall asleep- και εστιάζει σε µια διάσταση που αμφιταλαντεύεται ανάµεσα στη σκέψη και την πραγµατικότητα.

Με έµφαση στον στίχο, ο οποίος είναι τόσο αφηγηµατικός όσο και συναισθηµατικός, η διάθεση των τραγουδιών κυµαίνεται από τη γλυκιά νοσταλγία, µε τους χαρούµενους τόνους των Why Is the Night και God Only Loves Me when I’m Lazy, στο ερωτικό κλίµα του Staring, arctic, αλλά τα πιο σκοτεινά σηµεία των Victory Waltz και Talking Mask. Η τελευταία φράση της συλλογής Come with me now and stay until…, μας κλείνει το μάτι για πολλά περισσότερα.