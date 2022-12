Το νέο album του Bill Randen “Dark in times”, κυκλοφόρησε. Πρόκειται για τον τρίτο προσωπικό του δίσκο μετά τα The later tapes vol.1 Antiquities (2019) και The later tapes vol.2 The Parallels (2020).

Το “Dark in times” είναι ένα ιδιαίτερο album, που χωρίζεται σε δύο ηχητικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι πιο ηλεκτρικό ενώ το δεύτερο πιο ακουστικό. Το θέμα του δίσκου είναι οι “σκοτεινοί” καιροί και οι σκέψεις του καλλιτέχνη γύρω από τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτών, όπως η απομόνωση, η σύγχυση στην επικοινωνία, η αβεβαιότητα για το αύριο, ο πόλεμος, η ψυχική βία, ο κοινωνικός προγραμματισμός, η απαξίωση για τη ζωή και η κατάργηση των ανθρωπίνων ελευθεριών. Παρόλη την σκοτεινότητα του δίσκου, υπάρχει το μήνυμα ότι στο τέλος το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, όσο αυτό επιζητάται από την συλλογική συνείδηση και όσο διαφυλάσσεται η μνήμη.

Ο Bill Randen είναι ένας κατά βάση folk τραγουδοποιός, που ορισμένες φορές υιοθετεί στοιχεία από παλιό Blues, Americana και κλασικό Rock. Η μουσική του δημιουργεί ένα ώριμο άκουσμα που αναμειγνύει τον ακουστικό & ηλεκτρικό ήχο, σε συνδυασμό με ένα σκοτεινό προσωπικό στυλ. Το songwriting του Bill Randen φανερώνει βαθιές επιρροές από σημαντικούς τραγουδοποιούς, όπως οι Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty κ.α. την αισθητική των Johnny Cash, Townes Van Zandt, καθώς και από group που καθιέρωσαν το folk-rock είδος, σαν τους The Band, The Byrds, R.E.M. κ.α.

Από την αρχή της σόλο πορείας του, μια σταθερή ροή από video singles (Of Many, Sweet Departure, Misfit Yonder, Down, If You Want, Glad to know you, Water), κέρδισαν τις εντυπώσεις των ραδιοφωνικών παραγωγών αποκτώντας airplay στα Ελληνικά τηλεοπτικά μουσικά κανάλια και ραδιόφωνα. Νέα τραγούδια, με οπτικοποιημένη μορφή, εμφανίστηκαν μέσα στο 2022, τα οποία οδήγησαν στο τρίτο album “Dark in times”, που κυκλοφόρησε στις 7 Δεκεμβρίου.