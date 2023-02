Τέσσερα χρόνια μετά το εντυπωσιακό άλμπουμ “Greece is mine”, με την απόδοση στα αγγλικά πασίγνωστων λαϊκών και ρεμπέτικων, ο Christian Ronig, επιστρέφει με το νέο του διπλό άλμπουμ “Heavy seas at the cape of good hope“.

Περιλαμβάνει νέες συνθέσεις του Ronig με rock και blues επιρροές αλλά και μερικές νέες μεταγραφές στα αγγλικά, τραγουδιών του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη, του Πλέσσα κα.

Ο Ronig εντυπωσιάζει με την ικανότητα του να συνδυάζει ετερόκλητες και ποικίλες επιρροές που συνδυασμένες δεξιοτεχνικά αποκτούν ένα εντελώς νέο ήχο, φτιαγμένο από τα παλιά υλικά.

Εκπληκτικές είναι για άλλη μια φορά και οι αποδόσεις στα αγγλικά των ελληνικών τραγουδιών. Με μια πρωτοφανή ικανότητα καταφέρνει να αποδίδει στα αγγλικά τραγούδια όπως τα Θάλασσα πλατιά, Γελαστό παιδί, Θα πιώ απόψε το φεγγάρι, χαρίζοντας τους ένα εντελώς διαφορετικό ηχόχρωμα. Κάτι στο οποίο έχει συμβάλει σημαντικά ο Παρασκευάς Κίτσος στις ενορχηστρώσεις που καταφέρνει να δώσει ενιαίο ήχο τόσο στα νέα τραγούδια όσο και στις διασκευές.

Δύο αντιπροσωπευτικά τραγούδια του άλμπουμ έχουν ήδη ξεχωρίσει: το καινούργιο Feel the heat και το Deep and silent sea, απόδοση στα αγγλικά του Θάλασσα πλατιά, του Χατζιδάκι.

Το διπλό cd Heavy seas at the cape of good hope” κυκλοφορεί από την γερμανική Motor Entertainment

Eνορχήστρωση – Παρασκευάς Κίτσος

Ηχογράφηση – Μιχάλης Καββαδίας

Mastering – Γιάννης Χριστοδουλάτος

Φωτογραφίες: Kai Kremser

Παραγωγή: Christian Ronig