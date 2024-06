Ο Χρήστος Κούρτογλου ανεβαίνει στη σκηνή του Faust με επιλογές από την ποπ και μουσικοθεατρική σκηνή (Όμορφη Πτώση, A Sky Full Of Stars, Part Of Your World, Η Μέρα Μίας Μαίρης, Όχι Πια Έρωτες κ.ά.) καθώς και με δικά του τραγούδια από τις πρόσφατες κυκλοφορίες του (Πάμε Να Φύγουμε, Λαβύρινθοι, Οι Τ(ρ)όποι Του Κόσμου κ.ά.).

Με παρέα του τα κομμάτια και τις ιστορίες τους που προσφέρουν μία αντίθεση δράματος-χιούμορ προσπαθεί να μας συστηθεί δημιουργώντας ένα προσωπικό και τολμηρό κολάζ ήχων και συναισθημάτων.

Μαζί του επί σκηνής οι μουσικοί Αντώνης Παλαμάρης (πλήκτρα, ενορχηστρώσεις), Γιώργος Δράκος (κιθάρες, φωνητικά), Βαγγέλης Οικονόμου (μπάσο) και Χρήστος Χλιούρας (τύμπανα).

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίας Σαλταούρα και το δημιουργικό της αφίσας του Χρήστου Κούρτογλου.

Πέμπτη 13 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Faust Bar – Theatre – Arts

Αθηναΐδος 12, Αθήνα

Τηλ. Kρατήσεων: 210 3234095

Είσοδος: 7 ευρώ