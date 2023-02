O ​​D3lta και οι​​ Amalia & The Architects μοιράζονται τη σκηνή του ​​six d.o.g.s για δύο live back to back και ενώνουν τη φρεσκάδα τους και ​​έναν μοναδικό δυναμισμό!

Ο Ελληνοβρετανός τραγουδιστής και songwriter D3lta μας συστήθηκε επίσημα το 2021 μέσα από τρία τραγούδια, τα Hypocrites, Hey You και φυσικά το hit single Strange που συνεχίζει να ακούγεται δυνατά σε ραδιόφωνα, Shazam και Spotify. Τον Οκτώβρη που μας πέρασε κυκλοφόρησε το εκρηκτικό Hello που έπαιζε σε ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Αγγλία. O D3lta γράφει ο ίδιος μουσική και στίχους δίνοντας στα τραγούδια του μια αυθεντική rock χροιά η οποία χαρακτηρίζει και τον ήχο των ζωντανών του εμφανίσεων! Μετά απο μια σειρά εμφανίσεων στην Αθήνα και σε γνωστά κλαμπ του Λονδίνου έρχεται να μας παρουσιάσει το πρώτο του EP Into the rabbit hole – που θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο – στο six d.o.g.s.

​Παίζουν οι μουσικοί:

Guitar: Άγγελος Σέρρας

Bass: Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος

Drums: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το ολοκαίνουργιο single τους Why is the Night και μετά το live opening στους Belle and Sebastian τον περασμένο Σεπτέμβρη, οι Amalia & The architects συναντούν τον D3lta στο Six Dogs για ένα μοναδικό διπλό live. Το σχήμα θα παρουσιάσει παλιότερα τραγούδια τους που έχουν γνωρίσει ραδιοφωνική επιτυχία, όπως τα singles Save our Heads και Love is in My Room, ενώ ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους E.P. τον Απρίλιο, με τραγούδια τα οποία θα παρουσιαστούν και σε αυτό το live. Η Amalia υπογράφει τους στίχους και την μουσική στα τραγούδια του συγκροτήματος.

​Παίζουν οι μουσικοί:

Guitar/Vocals: Οδυσσέας Τζιρίτας

Synthesiser: Ειρήνη Αλισά

Bass: Γιάννης Γιαννόπουλος

Drums: Γιάννης Παπανικολάου

​Σάββατο ​4 Mαρτίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

six d.o.g.s.

Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα



Εισιτήριο: 10€

Προπώληση: viva.gr